O tym, że turyści w górach potrafią zaskoczyć brakiem wyobraźni, wiadomo nie od dziś. Ratownicy górscy regularnie apelują, by – wybierając się w góry w takich warunkach – pamiętać o odpowiednim przygotowaniu, odzieży i zachowywaniu szczególnej ostrożności. Wciąż jednak zdarzają się sytuacje lekceważenia tych zasadach. Dowodem na to jest zdjęcie, które przedstawia turystkę w Karkonosze w krótkiej spódnicy i sportowych butach.

Tak ubrała się w Karkonosze. Lawina komentarzy pod zdjęciem

"Królewna Śnieżka i Siedem Odmrożeń. Widok krótkiej spódniczki na drodze prowadzącej na Śnieżkę w zimowej aurze mógłby być uznany za przejaw wyjątkowego optymizmu, gdyby nie to, że góry rządzą się swoimi prawami, a ich surowość nie wybacza modowych ekstrawagancji" – napisał profil informacyjny @24jgora na Facebooku, dołączając zdjęcie turystyki, która zmierzała w kierunku Śnieżki.

Zdjęcie kobiety obiegło sieć i wywołało oburzenie wśród internautów. "Brak kar za głupotę. Każdy wyjazd służb ratowniczych powinien być odpłatny, to by się opamiętali" – można przeczytać. Inny komentujący zwrócił uwagę na to, że "dopóki akcje ratowników będą darmowe, to żadne apele i prośby nie pomogą".

Wychodzisz w góry? Pamiętaj o odpowiednim ubiorze

Wybierając się więc na spacer, wycieczkę w góry czy na narty, warto odpowiednio ciepło się ubrać. Specjaliści przypominają, że najlepsze jest ubieranie się "na cebulkę", czyli zakładanie kilku warstw odzieży. Najbardziej narażone na odmrożenia są części ciała, których nie zakrywamy, a więc twarz, nos i uszy. Łatwo odmrozić również palce u nóg i rąk.