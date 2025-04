Wielkanoc to nie tylko święto nadziei i odrodzenia, ale też doskonała okazja, by podziękować sobie nawzajem za wspólną codzienność – także tę zawodową. Warto z tej okazji złożyć kolegom i koleżankom z pracy wyjątkowe życzenia – pełne dobrej energii, wdzięczności i życzliwości. Poniżej znajdziesz gotowe propozycje do użycia – mądre, oryginalne oraz krótkie, idealne do e-maila, wiadomości, kartki.