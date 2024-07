Ceny owoców i warzyw 2024

Fasolka szparagowa, bób, maliny, borówka amerykańska - to tylko kilka najpopularniejszych smaków lata, które o tej porze roku wręcz królują na polskich stołach. Jak w ciągu ostatnich dwóch lat zmienił się cennik tych i innych, sezonowych warzyw i owoców? O tego typu analizę pokusili się twórcy popularnej aplikacji zakupowej PanParagon. Czy tegoroczne ceny nowalijek wywołują niesmak wśród polskich konsumentów? A może płacimy mniej niż w 2023 r.? Jedno jest pewne zmian w cenniku jest wiele!

W badaniu ujętych zostało 10 sezonowych warzyw i owoców tj. fasolka szparagowa (1 kg), bób (500 g), truskawki (1 kg), czereśnie (1 kg), maliny (125 g), kalafior (szt.), borówka amerykańska (300 g), sałata masłowa (szt.), kalarepa (szt.) i ogórek gruntowy (1 kg). Uzyskane wyniki przedstawiają medianę cen z czerwca 2022, 2023 i 2024 r. Co na ten temat mówią dane z paragonów?

Ceny owoców i warzyw niższe niż w 2023 roku

Jak pokazały wyniki tego badania, cały koszyk z przeanalizowanymi przez ekspertów warzywami i owocami w czerwcu tego roku był o ok. 7 proc. tańszy niż w poprzednim sezonie. Największy spadek w cenie względem 2023 r. odnotowano w przypadku czereśni. Mediana za 1 kg tych owoców w czerwcu zeszłego roku wynosiła 24,99 zł, natomiast w analogicznym miesiącu 2024 r. płaciliśmy ok. 18,90 zł/kg. To ponad 24 proc. taniej! W porównaniu z ubiegłorocznymi cenami, w tym sezonie o ok. 13 proc. mniej kosztowały: bób (500 g), ogórki gruntowe (1 kg) oraz maliny (125 g). W czerwcu 2024 taniej kupowaliśmy także kalarepę (ok. -9 proc./1 szt.) oraz borówkę amerykańską (ok. -6 proc./opakowanie 300 g).

– Choć spadki te są zaskakujące, wśród przeanalizowanych przez nas produktów znalazły się też warzywa i owoce, które w odniesieniu do poprzedniego sezonu odnotowały wzrost swojej ceny, jak choćby truskawki, których kilogram w czerwcu 2024 r. był droższy o ok. 24 proc. niż w czerwcu ubiegłego roku. O ok. 3 proc więcej niż ubiegłego lata płaciliśmy także za 1 szt. sałaty lodowej, a o 0,5 proc. podrożał kilogram fasolki szparagowej. Natomiast cena kalafiora sprzedawanego na sztuki, w ujęciu rok do roku nie uległa zmianie – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Diametralnie zmienia się sytuacja, gdy porównamy tegoroczne ceny poszczególnych warzyw i owoców z rokiem 2022.

Ceny owoców i warzyw wyższe niż w 2022 roku

Zestawiając ceny z czerwca 2024 i 2022 r. jest znacznie mniej pozytywnych informacji. Aż 7 z 10 analizowanych produktów podrożało, dwa nie zmieniły swojej ceny, a tylko jedna pozycja potaniała.

– W odróżnieniu do zestawienia z poprzednim rokiem, najwięcej w ciągu ostatnich dwóch lat podrożał kalafior! Mediana za 1 sztukę tego warzywa w czerwcu 2022 r. kształtowała się na poziomie 4,99 zł, natomiast w analogicznym miesiącu tego roku za ten sam produkt trzeba było zapłacić już 6,99 zł. To wzrost o ok. 40 proc. – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Na drugim miejscu największych podwyżek w ciągu ostatnich dwóch lat uplasowały się czereśnie. W tym czasie 1 kg tych owoców podrożał o ok. 35 proc. (z 13,99 zł w 2022 r. do 18,90 zł w 2024 r.). W porównaniu z 2022 r., więcej o niemal 17 proc. płaciliśmy za 125 g malin. Drożej niż w sezonie letnim 2022 r. wydawaliśmy na sałatę masłową (ok. +8 proc./szt.), truskawki (ok. +8 proc./1 kg), bób (ok. +4 proc./500g) oraz kalarepę (ok. +2,4 proc./szt.). Co ciekawe, o ok. 7 proc. potaniały ogórki gruntowe. W tym sezonie, tyle samo co w 2022 r. płaciliśmy za 1 kg fasolki szparagowej oraz 300 g borówki amerykańskiej.

Sumarycznie, tak dobrany koszyk w porównaniu z czerwcem 2022 r. w tym sezonie podrożał o ok. 9 proc.!

Podsumowanie

Podsumowując, ujęte w badaniu sezonowe warzywa i owoce są tańsze niż przed rokiem i jednocześnie droższe niż w 2 lata temu. Warto zauważyć, że na ostateczny cennik tego typu produktów wpływa nie tylko stopa inflacji czy rosnące koszty życia, ale także obfitość plonów czy warunki pogodowe. Ten ostatni czynnik mocno determinuje ostateczne ceny w sklepach czy warzywniakach.