Irena Kamińska-Radomska jest ekspertką od etykiety, savoir-vivre'u i protokołu dyplomatycznego. Popularność medialną zdobyła dzięki programowi "Projekt Lady" z Małgorzatą Rozenek w roli prowadzącej. Irena Kamińska-Radomska prowadzi swój kanał w mediach społecznościowych i radzi Polakom, jak się zachować.

Czego absolutnie robić nie wypada na cmentarzu?

Fakt" zapytał Irenę Kamińską-Radomską o to, jakiego zachowania unikać podczas wizyty na cmentarzu we Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Irena Kamińska-Radomska przestrzega przede wszystkim przed używaniem telefonów komórkowych. "Chciałabym zaapelować do wszystkich, którzy będą odwiedzać cmentarze, żeby zapomnieli o telefonie. Nie korzystali z niego i wyłączyli wszystkie dzwonki. No bo co z tego, że sami nie będziemy go używać, jeżeli ostry dzwonek będzie nas przywoływał i przeszkadzał wszystkim dookoła. Na cmentarzu zachowujemy się podobnie jak w kościele, a tam nie korzystamy z telefonów komórkowych" - powiedziała ekspertka.

Czy na cmentarzu wolno rozmawiać?

Czy to zatem oznacza, że nie można rozmawiać? Wręcz przeciwnie. Warto jednak pamiętać, by mówić przyciszonym głosem. "Ważne jest, by nie rozmawiać głośno, nie śmiać się i nie zachowywać hałaśliwie. To nie przystoi osobie kulturalnej" - tłumaczyła Radomska. Warto również pamiętać, że na cmentarzu znajdą się ludzie różnego wyznania. Dlatego trzeba ich szanować. "Niedopuszczalne jest natomiast negowanie, krytykowanie, przeszkadzanie czy nieprzyjazne spoglądanie na modlących się" - podsumowała.

Jak się ubrać na cmentarz?

Irena Radomska-Kamińska podpowiedziała też, jak się ubrać na cmentarz w te uroczyste dni. "Kolory mogą być dowolne. To nie jest pogrzeb, ale święto" - powiedziała Radomska. - Dress code nie narzuca nam czarnego lub granatowego stroju. Nawet czerwony płaszczyk nie będzie niestosowny. Ważne jednak, by strój był stonowany i niewyzywający.

Czy są zasady dekorowania grobu?

A czy są jakieś zasady co do tego, jak dekorować grób? Okazuje się, że nie. - Warto ładnie przystroić grób, przynieść znicz, kwiaty, ale bez przesady. Chwalenie się tym, co się przyniosło, porównywanie się z innymi, komentowanie tego, co przynieśli inni jest wyjątkowo nieeleganckie i powinniśmy tego unikać - zaznaczyła ekspertka. Dodała również, że warto uszanować koncepcje innych - nie przestawiać zniczy czy kwiatów.