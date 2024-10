Kartki o treści: "Uwaga: Grób do likwidacji" pojawiły się na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu. To nie pomyłka. Aż 15 tys. grobów w mieście może zostać zlikwidowanych. Powód? Wszystko z uwagi na brak opłat, które powinny zostać uiszczone przez rodziny zmarłych.