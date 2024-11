Zgodnie z XVIII-wiecznym przepisem zamieszczonym w "American Cookery" autorstwa Amelii Simmons, ciasto wyborcze było wypiekiem drożdżowym, maślanym, do którego używano m.in. pół litra wina i litra brandy. Jego przygotowanie zajmowało kilka dni, a świeżość ciasta utrzymywała się przez kilka tygodni, co miało kluczowe znaczenie w kontekście długiego oczekiwania na wyniki wyborów. Ciasto to pieczono zarówno podczas wyborów stanowych, jak i miejskich.

Ciasto wyborcze. Symbol jedności i walki o prawa kobiet w USA [PRZEPIS]

Inne historyczne dokumenty wskazują na to, że już w 1771 roku w Connecticut przygotowywano ciasto na obchody Dnia Wyborów. Tradycja ta rozprzestrzeniła się w XIX wieku na obszarze całego środkowego i zachodniego USA, a szczególne powiązania z Hartford, stolicą stanu Connecticut, przyczyniły się do jej rozwoju. Niektóre wypieki mogły ważyć nawet 5,5 kg.

W 1988 roku "New York Times" przeprowadził badania dotyczące historii ciasta wyborczego. Z ustaleń wynika, że w "The Yankee Magazine Cookbook" z 1981 roku porównano je do włoskiego panettone oraz rosyjskiej baby wielkanocnej, znanej jako kulicz.

Z kolei książka "American Cooks" z 1967 roku opisuje piernik sprzedawany w lokalach wyborczych w Nowym Hampshire. Inne źródła wskazują, że ciasto elekcyjne można określić jako rodzaj babki piaskowej.

Amerykańskie ciasto wyborcze. Wypiek, który łączy historię i współczesność

Amerykańskie Stowarzyszenie Historyczne podkreśla, że ciasto wyborcze dawało kobietom poczucie uczestnictwa w demokracji, mimo że w tamtych czasach głosowanie było zarezerwowane jedynie dla białych mężczyzn będących właścicielami ziemskimi. W dniu wyborów kobiety sprzedawały ciasta, aby zachęcić głosujących do oddania głosu. Przepis na to ciasto zaczął tracić popularność na początku XX wieku, kiedy sufrażystki walczyły o przyznanie kobietom prawa do głosowania, co ostatecznie zrealizowano w 1920 roku.

Temat ciasta wyborczego powrócił podczas wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku, kiedy grupa cukierników i piekarzy odnalazła przepis na nowo. Zainicjowano wtedy kampanię "Make America Cake Again", nawiązującą do hasła wyborczego Donalda Trumpa – "Make America Great Again". Jak relacjonuje magazyn "Bon Appetit", celem akcji było zachęcenie wyborców do aktywnego uczestnictwa w głosowaniu. Zainteresowanie ciastem wzrosło ponownie w 2020 roku podczas rywalizacji Trumpa z Joe Bidenem.

Jak zauważa portal kulinarny Eater, "możemy nie mieć wpływu na wynik wyborów, ale możemy kontrolować nasze spożycie ciasta", co podkreśla znaczenie tego wypieku w kontekście amerykańskiej kultury wyborczej, zwłaszcza w czasie trwającej kampanii wyborczej.

