Tak się żyło w PRL-u. Quiz dla mistrzów. 10/10 zdobędą tylko nieliczni
dzisiaj, 22 minuty temu
Czasy PRL-u to okres, który jedni wspominają z nostalgią, inni z niedowierzaniem, a jeszcze inni znają go tylko z filmów, opowieści dziadków i zdjęć. Pamiętasz kartki na cukier i mięso oraz wszechobecne kolejki? Życie toczyło się według zupełnie innych reguł. W tym quizie sprawdzisz, ile naprawdę wiesz o realiach życia w PRL-u. Tylko prawdziwi eksperci zdobędą 10/10. Dasz radę? Sprawdź!
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama