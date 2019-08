Jak powiedział PAP ks. Witold Twardzik - proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu, której filiałem jest kościół w Dźwierzutach - naczynia liturgiczne z tej świątyni zaginęły w trakcie działań wojennych. Od tego czasu ich losy były nieznane.

Dopiero w maju tego roku proboszcz, poszukując w internecie informacji o dziejach dźwierzuckiego kościoła, natrafił na zdjęcie kielicha komunijnego w katalogu jednego z domów aukcyjnych w niemieckiej Kolonii. Kielich został dwa dni wcześniej sprzedany na aukcji.

O tym, że naczynie liturgiczne pochodziło z kościoła Dźwierzutach, świadczy inskrypcja wygrawerowana na tzw. stopce. Wynika z niej, że kielich został w 1897 roku podarowany tamtejszej parafii przez rodzinę Gottlieby Liba z Sąpłat.

Ostatecznie kielich został odkupiony przez Krajowy Kościół Ewangelicki w Nadrenii, którego przedstawicielom udało się dotrzeć za pośrednictwem domu aukcyjnego do nowych właścicieli. - Nabywcy kielicha, rodzina katolicka, na własną prośbę pozostaną anonimowi. Wyznali, iż trudno byłoby im posiadać kielich, mając świadomość, że do dziś istnieje parafia w Dźwierzutach, do której on należał - wyjaśnił ks. Twardzik.

Przed powrotem do Dźwierzut zabytkowy kielich został odrestaurowany w tej samej firmie, która go wykonała ze srebra ponad sto lat temu, a obecnie funkcjonuje w Remscheid na zachodzie Niemiec.

Uroczystość przekazania kielicha komunijnego odbędzie się w niedzielę o godz. 18 w kościele ewangelickim w Dźwierzutach. Przekaże go biskup krajowy Kościoła Ewangelickiego w Nadrenii ks. Manfred Rekowski, który urodził się niedaleko Dźwierzut, w asyście biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. Jerzego Samca. Uroczystości towarzyszyć będzie wspólna ekumeniczna modlitwa o pokój. Uczestnicy będą mogli również wysłuchać koncertu odbywającego się w ramach XXII międzynarodowych Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej.

Pierwszy kościół w Dźwierzutach powstał ok. 1385 r. i został odbudowany po pożarze pod koniec XVII w. Wśród zachowanego zabytkowego wyposażenia znajduje się m.in. ołtarz z 1599 r. W maju tego roku obecny proboszcz ks. Twardzik - wspólnie z innym miłośnikiem historii - przeniósł do wnętrza kościoła XIV-wieczną chrzcielnicę, która przez wiele wieków była ukryta w zaroślach i częściowo zakopana w pobliżu świątyni.

Pastor Twardzik, który od ponad 20 lat jest proboszczem i administratorem pasymskiej parafii luterańskiej, jest znany z zaangażowania w ochronę zabytków. W ubiegłym roku kościół ewangelicko-augsburski w Pasymiu otrzymał nagrodę w ogólnopolskim konkursie "Zabytek Zadbany" ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz generalnego konserwatora zabytków w kategorii specjalnej - "właściwe użytkowanie i trwała opieka nad zabytkiem".