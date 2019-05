O aukcji poinformował portal zwiadowcahistorii.pl. "Orzeł wraz z sztandarem został przekazany do 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 21 października 1928 roku przez prezydenta Ignacego Mościckiego w Nowym Sączu. Pułk należał do 2. Brygady Górskiej i początkowo walczył poszczególnymi batalionami osłaniając nadgraniczne rejony w dolinach rzek Popradu, Białej i Ropy" - podaje portal.

Aukcja - jak wynika z informacji podanych przez sprzedawcę - kończy się za ok. dwa tygodnie, a orzeł znajduje się obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych. Cena wywoławcza to 10 tys. euro. Mularczyk powiedział PAP, że o interwencję w tej sprawie zwrócił się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Myślę, że służby MKiDN, które zajmują się rewindykacją mienia, powinny podjąć działania, aby zablokować aukcję, a następnie odzyskać orła - powiedział.

Jak ocenił, jest to niezwykle istotny zabytek polskiej historii. Według niego, najprawdopodobniej w czasie II wojny światowej został on skradziony przez Niemców i wymieniony z Polski. Mularczyk dodał też, że o sprawie poinformuje również ambasadę Polski w Niemczech.