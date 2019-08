Doroczna pielgrzymka kobiet do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej to - obok pielgrzymki mężczyzn - jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych na Górnym Śląsku, gromadzące na piekarskim wzgórzu tysiące wiernych. Niedzielnej mszy przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, a słowa powitania skierował metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

- Słowo Boże (…) wzywa nas do jednoznacznego opowiedzenia się za Bogiem, mężnego stawania w obronie Bożego ładu w świecie, walcząc z grzechem w swoim życiu i podejmując trud naśladowania Chrystusa, mężnie i wytrwale - powiedział biskup Czaja, który wygłosił homilię.

Jak mówił, chrześcijanie przez wieki doznawali prześladowań, tak jest też obecnie. - Taktyka gnębienia i ucisku człowieka sprawiedliwego ujawnia się też dziś, na naszych oczach dotyka wielu prawych pasterzy i wiele Bożych owieczek w świecie, w ich środowisku pracy i życia, nieraz we własnej rodzinie. Jest najczęściej odpowiedzią na wyraziste świadectwo wiary - wskazał.

- To jest jednak droga Jezusa i nie możemy z niej rezygnować. Trzeba stawać jednoznacznie po stronie Boga, zwiastować Bożą prawdę, bronić Bożego ładu w świecie - powiedział i zaapelował o dawanie świadectwa wiary w rodzinie, w pracy i w sąsiedztwie.

- Dziś tego bardzo potrzeba, w sytuacji rozwodnionego i wypalającego się chrześcijaństwa, takiego czasem wypłowiałego chrześcijaństwa. Nasza śląska ziemia, nasza ojczyzna i nasz Kościół w Polsce potrzebują waszego mężnego świadectwa wiary - podkreślił bp Czaja.

Jak mówił hierarcha, w zlaicyzowanym Paryżu dopiero pożar katedry Notre Dame przed kilkoma miesiącami skutkował publicznym manifestowaniem wiary w stolicy Francji. - W Paryżu przemówiły kamienie wypalonej katedry. Rzuciły ludzi na kolana, przywiodły do modlitwy i śpiewu pobożnych pieśni na ulicy, do procesji ulicami miasta. (…) Nie czekajmy na wypalenie się wiary w Boga i wszystkiego, co z taką pieczołowitością przekazywali nam nasi ojcowie. Nie możemy dopuścić do tego, by chrześcijaństwo się doszczętnie wypaliło w naszych sercach, rodzinach, w naszym społeczeństwie i Kościele - powiedział.

Piekary Śląskie są ośrodkiem kultu maryjnego od kilkuset lat. Pierwsza pielgrzymka do obrazu Matki Bożej przybyła tam w 1676 r. Pielgrzymka kobiet i dziewcząt z całego regionu przybywa do Piekar w pierwszą niedzielę po uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia).