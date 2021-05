"Wczoraj wieczorem w CNN skłamał pan i obwinił Polskę za obozy koncentracyjne Auschwitz i Treblinka podczas Holokaustu" – oświadczyła we wtorek w liście do Cohena Fundacja Kościuszkowska (FK).

Co powiedział Cohen?

- Cóż, smutno jest widzieć, że członkowie Kongresu zeszli na tak niski poziom. Nie rozumieją historii. Nie rozumieją Holokaustu. Wie pan, to nie były tylko nazistowskie Niemcy; to w Polsce znajdowały się niektóre z tych poważniejszych obozów koncentracyjnych, jak Auschwitz i Birkenau – powiedział Cohen zgodnie z transkrypcją CNN.

Polsko-amerykańska instytucja piętnuje te sformułowania.

"Nazistowskie Niemcy najechały na Polskę w 1939 roku i wymazały ją z mapy, ustanawiając niemieckie Generalne Gubernatorstwo. Zmieniły nazwę polskiego miasta Oświęcim na Auschwitz i zbudowały obóz koncentracyjny, w którym zamordowano milion osób, w większości Żydów" – przypomina FK.

Sygnowani pod korespondencją przewodniczący Rady Powierniczej fundacji Alex Storozynski oraz prezes i dyrektor Wykonawczy Marek Skulimowski zwracają uwagę, że Auschwitz, niemieckie słowo, był niemieckim obozem, prowadzonym przez niemieckich strażników z owczarkami niemieckimi, a nad wejściem wisiał niemiecki napis: "Arbeit Macht Frei" (Praca uczyni Cię wolnym). Akcentują, że "jedynymi Polakami w tym obozie były ofiary".

Ignorancja czy cynizm?

"Atakując innych członków Kongresu za skandaliczne wypowiedzi na temat Holocaustu, jest pan albo ignorantem, albo świadomie posługuje się rewizjonistyczną historią. Ani jedno, ani drugie nie jest dopuszczalne i musi pan przeprosić za szerzenie kłamstw na temat Polski" – żąda Fundacja Kościuszkowska.

Storozynski, który oglądał program CNN, podkreślił w rozmowie z PAP, że Polonia, a także rząd RP powinien domagać się od Cohena przeprosin.

- To jest skandaliczne. On kłamie, wini za Holokaust Polskę. Polska walczyła z Niemcami dłużej, niż jakikolwiek inny kraj. On powinien o tym wiedzieć. Jako kongresmen powinien czytać na temat Holokaustu, komentuje coś czego nie zna – mówi przewodniczący Rady Powierniczej FK.