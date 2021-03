Wydał rozkaz zabicia rodziny Ulmów. Instytut Pileckiego zdobył jego archiwum [NIEZNANE ZDJĘCIA]

4 W prezentacji archiwum udział wzięła również wiceszefowa MKDNiS Magdalena Gawin, która przedstawiła realizowane przez Instytut Pileckiego przedsięwzięcie pt. "Zawołani po imieniu", mający za zadanie upamiętnić Polaków zamordowanych za pomoc Żydom. W trakcie dwóch lat projektu zawołaliśmy już po imieniu 43 bohaterów ze wsi i miasteczek - poinformowała Gawin, przypominając, że ostatnie tego rodzaju upamiętnienie - w warunkach rygoru sanitarnego związanego z epidemią - odbyło się wczoraj w Bieczu w Małopolsce i dotyczyło Józefa Pruchniewicza, zamordowanego za pomoc okazaną żydowskiej rodzinie Blumów."Program cieszy się akceptacją społeczności lokalnych. Po dwóch latach możemy wyznać z dumą, że polskie rodziny, wcześniej bardzo wystraszone i niechętnie mówiące o traumatycznych przeżyciach własnej rodziny z lat wojny, zgłaszają się już teraz do Instytutu same, pragnąc upamiętnić pomordowanych bliskich" - dodała. Podkreśliła też, że niemieccy sprawcy zbrodni powinni być wskazywani z imienia i nazwiska za to, co zrobili w czasie okupacji Polski.