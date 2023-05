Podręcznik był używany przez Szkołę Lotnictwa Luftwaffe w Neubiberg koło Monachium. Został wydany w kwietniu 1939 roku w Berlinie. Jak powiedział PAP szef Muzeum Broni Pancernej ppłk Tomasz Ogrodniczuk album jest w bardzo dobrym stanie, w imieniu fundacji przekazał go muzeum mec. Przemysław Jan Bloch.

Z informacji przekazanych przez ofiarodawcę wynika, że przekazany poznańskiemu muzeum tajny "Handbuch für Heerestaktik" używany był przez Szkołę Lotnictwa w Neubiberg, a dokładnie „Flieger-Ausbildungs-Regiment 13” pod dowództwem płk Hermanna Ungera, aby uczyć niemieckich lotników jak rozpoznawać z powietrza różnorakie sylwetki broni pancernej w celu ich zniszczenia.

Album zawiera zdjęcia wszystkich ówcześnie dostępnych niemieckiemu wywiadowi pojazdów pancernych i armat armii włoskiej, francuskiej, angielskiej, sowieckiej i polskiej.

W tym katalogu znajdują się zdjęcia sylwetek polskiej broni pancernej, samochodów pancernych, artylerii – wszystkiego tego, czego Niemcy mogli spodziewać się w 1939 roku po przekroczeniu polskiego granicy. Ten katalog jest unikatem, nie spotkałem się z taką publikacją w znanych mi zbiorach muzealnych – powiedział PAP ppłk Ogrodniczuk.

Darczyńca wybrał poznańskie muzeum dzięki sugestiom wieloletniego ambasadora i wiceszefa MSZ Bogusława Winida. W poprzednich latach dzięki zaangażowaniu dyplomaty udało się sprowadzić do Polski, także do MBP, szereg cennych, historycznych unikatów. Szef MBP zaprosił ofiarodawcę do odwiedzenia poznańskiej kolekcji.

Album jest w bardzo dobrym stanie. Pracujemy właśnie nad tym, w jaki sposób zaprezentować go w naszym muzeum. Będziemy chcieli go zeskanować, pewnie będzie można przejrzeć poszczególne karty za pomocą sprzętu multimedialnego. Sam katalog zostanie odpowiednio zabezpieczony i wyłożony w gablocie – powiedział ppłk Ogrodniczuk.

Szef Muzeum Broni Pancernej przyznał, że już spędził wiele godzin na analizie materiałów zawartych w podręczniku, przyznał, że został on przygotowany w rzetelny sposób, nie zawiera istotnych błędów faktograficznych. Na razie nie wiadomo, kiedy katalog trafi na ekspozycję i kiedy udostępnione zostaną skany poszczególnych kart podręcznika.

autor: Rafał Pogrzebny