Badania na stanowisku Panamarca, położonym w dolinie rzeki Nepena, w zachodnim Peru, sugerują, że w VII wieku n.e. przewodziła tam lokalna liderka. To znalezisko rzuca nowe światło na kulturę Moche, kwitnącą na tych terenach między 350 a 850 rokiem.

Sensacyjne odkrycie w Peru. Kobieta na tronie?

Reklama

Podczas badań archeologicznych odkryto filary, malowidła i wyjątkowy tron, które wskazują na obecność wysokiej rangi władcy lub władczyni. Zespół badaczy z Uniwersytetu Columbia i Muzeum Przyrody i Nauki w Denver uważa, że sala ta pełniła funkcję miejsca władzy.

Detale na tronie – takie jak zielone koraliki i cienkie nici – sugerują, że tron ten był przeznaczony dla kobiety, gdyż takie ozdoby były popularne wśród kobiet Moche.

Malowidła ujawniają obraz "silnej kobiety" jako przywódczyni

Archeolodzy natrafili także na malowidła, na których widoczna jest postać "silnej kobiety", co sugeruje, że to ona mogła pełnić rolę liderki społeczności. Co więcej, jej wizerunek widnieje również na tronie, co zdaniem badaczy wyklucza, by była jedynie postacią mitologiczną, np. boginią. Prawdopodobnie była rzeczywistą przywódczynią, co stanowi wyjątkowy dowód na znaczącą rolę kobiet w strukturach władzy w kulturze Moche.

Życie i zwyczaje ludu Moche

Sala królewska zdobiona jest malowidłami przedstawiającymi zarówno mężczyzn, jak i kobiety, a także zwierzęta – psy, jelenie i węże. Widać na nich także sceny bitewne, co może odzwierciedlać wojenne i społeczne aspekty życia Moche. Lud ten zasłynął także z budowy piramid schodkowych z cegieł adobe, a także rozwiniętych systemów nawadniania. Moche byli zręcznymi rzemieślnikami, doskonalili techniki obróbki metali, produkcji ceramiki i tkactwa.

Znaczenie odkrycia dla historii cywilizacji prekolumbijskich

Odkrycie w Panamarca dostarcza nie tylko dowodów na obecność silnych kobiet w społeczności Moche, ale również poszerza nasze rozumienie roli kobiet w starożytnych cywilizacjach Ameryki Południowej. Prace badawcze w Panamarca dostarczają nowych informacji o strukturze władzy, jaką mogła mieć kobieta w społeczeństwie Moche, co może stanowić punkt wyjścia do dalszych badań nad kulturą tej cywilizacji.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Źródło: PAP, Media