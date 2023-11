Największe afery PRL. Miliardowe łupy, setki oskarżonych i wyroki śmierci

1/5 Afera mięsna. Pod tą nazwą kryje się trwający latami proceder kradzieży, fałszerstw i łapówkarstwa w branży mięsnej. Miał on swój przerażający finał w 1965 r. Za kratki trafiło ponad 400 osób, w tym prawie 30 kierowników sklepów mięsnych. Najcięższe zarzuty postawiono dziesięciu osobom, a głównym oskarżonym stał się Stanisław Wawrzecki, szef przedsiębiorstwa Warszawa Praga w Miejskim Handlu Mięsem. I to on zapłacił za ten proceder głową. Skazany na karę śmierci stał się przy okazji znakomitym kozłem ofiarnym ówczesnej władzy, która słabe zaopatrzenie sklepów zrzuciła na spekulantów i malwersantów.