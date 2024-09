Tym razem w naszym quizie o czasach PRL pytamy o zakupy i handel. To chyba najczęściej kojarzona z tamta epoką dziedzina życia. Czy pamiętacie, czym zajmował się stacz kolejkowy albo jakiego koloru kapsel miał kefir? Co to były GS-y i kiedy wprowadzono kartki na mięso? Jeśli tak to komplet punktów w naszym quizie macie pewny jak towar spod lady.

Przejdź do quizu