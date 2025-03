W dniach od 27 marca do 2 kwietnia w lasach będzie zrzucana szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie. "Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych!" - apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert RCB został wysłany do odbiorców w trzech województwach.