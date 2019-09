Z sondażu, który Pollster przeprowadził na zlecenie "Super Expressu", wynika, że PiS uzyskał 45 proc. poparcia, Koalicja Obywatelska - 26 proc., Lewica - 14 proc., PSL - Koalicja Polska - 7 proc., Konfederacja - 5 proc., a pozostałe komitety - 3 proc.

Wyniki sondażu pokazane zostały także w czwartkowym głównym wydaniu "Wiadomości". W zaprezentowanej wizualizacji zabrakło jednak słupka przedstawiającego wynik, jaki osiągnęłaby Konfederacja. Prowadząca program, jak pisze portal wirtualnemedia.pl, powiedziała, że tylko cztery komitety przekroczyły 5-procentowy próg wyborczy i weszłyby do Sejmu. Przedstawiono też podział mandatów w Sejmie bez uwzględnienia wyniku Konfederacji. W takim układzie PiS miałby większość dającą samodzielne rządy.

Pominięciem Konfederacji przez "Wiadomości" oburzeni byli czołowi politycy Konfederacji.

Wiadomości TVP dziś otwarcie SKŁAMAŁY twierdząc, że Konfederacja nie wejdzie do Sejmu i jednocześnie prezentując sondaż w którym przekroczyliśmy próg.



Prawnicy z @KONFEDERACJA_ już pracują nad pozwem w trybie wyborczym przeciw dezinformacji zawłaszczenej przez PIS stacji tv. https://t.co/O3iYmXc4Cs — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) September 26, 2019

- Zaczynali od haseł o "rewolucji moralnej", a doszli do publicznej kompromitacji w kwestii uczciwości wobec społeczeństwa. Towarzyszy im poczucie siły, ale tak naprawdę to co robią jest oznaką ich poczucia słabości - skomentował to na Twitterze Krzysztof Bosak, wiceprezes Ruchu Narodowego i jeden z liderów Konfederacji.

I zapowiedział pozew w trybie wyborczym.

- "Wiadomości" TVP w kolejnych akcjach przeciw #Konfederacja zawstydzają Urbana i Michnika. Ale patrzmy też na tych, którzy przyzwalająco milczą. Tych "prawych", "niezależnych", "niepokornych". W kilka lat stali się bardziej prymitywną wersją tego wszystkiego, z czym ponoć walczyli - stwierdził z kolei Robert Winnicki.

Skandal za skandalem! @WiadomosciTVP nie pokazały wyniku #Konfederacja, która w tym sondażu ma 10%, a uwzględnili PSL, który ma tylko 3%. Przestanie kłamać i oszukiwać ludzi!@tvp_info pic.twitter.com/zMiSIQbzT3 — Bartłomiej Pejo (@bartlomiejpejo) September 26, 2019

- Hańba! Skandal! To już jest bezczelność! - ocenił Piotr Filipek, działa Konfederacji i organizacji narodowych.