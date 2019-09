Ksiądz Andrzej Kot, bo to on jest proboszczem parafii w podkarpackiej Radawie, jak podaje "Ekspres Jarosławski", pouczał wiernych, na kogo mają głosować w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Zgodnie z tym, co mówił, głosowanie na Koalicję Obywatelską wiąże się z popełnieniem grzechu.

- Ksiądz powiedział, że nie można przedstawiać się jako osoba bezpartyjna i startować z listy partii, która jest przeciw Kościołowi. Dobrze pamiętam, że ksiądz powiedział, że to grzech głosować na tę partię – mówiła "Ekspresowi Jarosławskiemu" jedna z parafianek.

Ta wypowiedź duchownego oburzyła część wiernych obecnych na mszy. Oburzony był również wójt gminy Wiązownica. Marian Jerzy Ryznar startuje właśnie z listy KO.

- Ksiądz stwierdził, żeby (parafianie – red.) nie wierzyli, że jak ktoś mówi, że jest bezpartyjny, to nieważne, co pisze, ważne, z jakiej formacji kandyduje. To było o Platformie Obywatelskiej i że ta grupa walczy z Kościołem - mówił Marian Jerzy Ryznar podczas zwołanej konferencji prasowej.

Ryznar powiedział, że słowa proboszcza przekazali mu mieszkańcy, ale usłyszał je także podczas rozmowy telefonicznej z księdzem.