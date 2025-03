20 marca operator TVP przypadkowo nagrał rozmowę pomiędzy Jackiem Ozdobą, Janem Kanthakiem, Radosławem Foglem i Markiem Suskim. Dotyczyła prokurator Ewy Wrzosek. Ja ją pchnę, no co ty. Niech spiep... - mówił europoseł Jacek Ozdoba o prok. Ewie Wrzosek na udostępnionym przez TVP Info nagraniu. - To jest bezczelne babsko - kontynuował Ozdoba. Później, tłumacząc się na portalu X, stwierdził, że szykował się do obrony Jarosława Kaczyńskiego.

Dziennikarze zwrócili się z prośbą o komentarz w tej sprawie do Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS w odpowiedzi zaatakował zarzucając mediom udział w "niszczeniu demokracji i niepodległości". Nic o tym nie wiem. Proszę mi nie zadawać pytań, bo państwo są częścią tej grupy, która w tej chwili uczestniczy w niszczeniu demokracji i niepodległości. Nie macie moralnego prawa, żeby mnie o cokolwiek pytać - powiedział reporterce TVN24.

Olejnik: Media mają obowiązek pilnowania władzy

Monika Olejnik odniosła się do słów Jarosława Kaczyńskiego. Na swoim profilu na Instagramie napisała, że dziennikarze wolnych mediów mają moralne prawo do obecności tam, gdzie toczy się życie publiczne i zadawania pytań. Dziennikarka podkreśliła, że media mają obowiązek pilnowania władzy.

"W odpowiedzi na skandaliczne słowa prezesa PiS odpowiadam: 'Witam w wolnych mediach'. My, dziennikarze wolnych mediów, mamy moralne prawo być wszędzie tam, gdzie dzieją się ważne wydarzenia i mamy moralne prawo zadawać pytania!" napisała dziennikarka. Wspomniała o założycielach stacji TVN. "Współtworzymy demokrację. Patrzymy każdej władzy na ręce" napisała.