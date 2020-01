"Na podstawie (...) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (...) uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów (...) działania Cyfrowy Polsat S.A z siedzibą w Warszawie (...) polegające na utrudnianiu w trakcie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 przez Cyfrowy Polsat dostępu do kanałów ZDF oraz Das Erste, na których transmitowano Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016, poprzez usunięcie przedmiotowych kanałów z listy programów dostępnych za pośrednictwem dekodera przy pomocy funkcji automatycznego wyszukiwania, podczas gdy konsumenci na podstawie dotychczasowej praktyki Cyfrowego Polsatu mogli mieć przekonanie, iż w trakcie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 będą mieć dostęp do kanałów ogólnodostępnych na dotychczasowych zasadach, co jest sprzeczne z art. 4 ust. 1 ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (...) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów" - czytamy w decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ponadto UOKiK uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania Cyfrowy Polsat polegające na "niepełnym i nierzetelnym informowaniu konsumentów w odpowiedziach na zgłoszenia dotyczące zmian w dostępności programów ZDF oraz Das Erste w trakcie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 o istocie wprowadzonych przez Cyfrowy Polsat zmian oraz niewskazywaniu na istniejący sposób uzyskania dostępu do ww. kanałów, podczas gdy Cyfrowy Polsat posiadał ww. informacje".

UOKiK nałożył za te dwie praktyki kary pieniężne w wysokości 20 068 112 zł oraz w wysokości 14 850 403 zł.

"Z uwagi na wpływające sygnały konsumentów wskazujące na możliwość dopuszczenia się przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie naruszeń w związku z oferowaniem i świadczeniem usług transmisji meczów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 r. (...) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował do przedsiębiorcy serię wystąpień dotyczących między innymi: sposobu informowania konsumentów o warunkach dostępu do transmisji Euro 2016, jakości usług świadczonych w ramach pakietu IPLA EURO 2016 za pośrednictwem telewizji internetowej IPLA, utrudniania abonentom Spółki korzystającym z usługi telewizji dostępu do niemieckich kanałów ogólnodostępnych ZDF i Das Erste oraz wprowadzania konsumentów w błąd co do dostępności kanałów Polsat Sport 2 i Polsat Sport 3 w ramach świadczonych usług telewizji" - napisano.

Jak napisano, od decyzji prezesa UOKiK przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia.

Decyzja prezesa UOKIK została wydana 19 grudnia 2019 r.