Wszystkie kiksy, nieprzemyślane rzeczy i wpadki jakie się tam pokazywały szły na nasz rachunek, bo nikt nie wiedział, że nie mamy wpływu na portal - portalu wirtualnemedia.pl mówi anonimowo osoba bliska władzom Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. W końcu miarka przebrała się, gdy Samuel Pereira poleciał do USA i "relacjonował” przebieg wyborów prezydenckich. Delikatnie mówiąc - było to mało profesjonalne, nadawało się bardziej na jakiegoś amatorskiego wideobloga. Cała robota profesjonalnych ekip TVP Info na miejscu znalazła się nagle w cieniu tego, co pokazywał Samuel, bo dziennikarze komentowali tylko to. Tego było już za wiele.

Reklama

Teraz Samuel Pereira nie jest już redaktorem naczelnym Tvp.info, podał portal wirtualnemedia.pl. Miał trafić do struktur TAI i podlegać bezpośrednio Danielowi Liszkiewiczowi, wiceszefowi publicystyki TVP Info.

Głos w tej sprawie zabrał też sam zaineresowany. Portal od 2018 r. był poza Telewizyjną Agencją informacyjną, teraz wraca. Nadal nim kieruję, a decyzja o ponownej integracji z TAI podjęta została miesiąc temu - napisał Samuel Pereira.

W odpowiedzi wirtualnemedia.pl napisały: Panie Redaktorze, dziękujemy za lekturę tekstu. Doceniamy, że nie polemizuje Pan z naszą informacją, że nie jest Pan już naczelnym portalu @tvp_info. Kontaktowaliśmy się z osobą decyzyjną w tej sprawie, czyli szefem TAI.

Zdaniem Pereiry, "jego stanowisko pozostaje bez zmian, portal przechodzi do innej jednostki (z OSIKI do TAI), co jest naturalną zmianą". Jestem w kontakcie z autorem, liczę na edycję, bo wszystko pomieszaliście. Pokusa mocnego tytułu okazała się widocznie zbyt silna - napisał także.

Pereira szefuje TVP.Info od lipca 2017 roku, wcześniej był zastępcą kierownika redakcji publicystyki w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i dziennikarzem "Gazety Polskiej Codziennie".