W wyemitowanym we wtorek wieczorem reportażu na temat zwrotu obrazu "Róże pod drzewami" jego prawowitym właścicielom, rodzinie Nory Stiasny, wysłanej do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Bełżcu, lektor użył wyrażenia "polski obóz".

Reklama

Interwencja ambasady

- Ambasador Tomasz Młynarski zwrócił się do redaktora naczelnego dziennika telewizyjnego, wskazując na użycie błędnego i krzywdzącego sformułowania, wyczulając na tragiczną historię Polski i jej wszystkich obywateli w trakcie II wojny światowej, oraz z prośbą o korektę informacji i zwracanie w przyszłości uwagi na unikanie używania podobnych mylnych sformułowań – poinformowała PAP ambasada RP w Paryżu.

Na stronie internetowej stacji błędny zwrot został już usunięty.

Silna reakcja francuskiej Polonii

Zaistniała sytuacja wzbudziła silną reakcję francuskiej Polonii, która ostro skrytykowała stację TF1, zwracając się zarówno do ambasady, jak i do PAP z prośbą o interwencję w tej sprawie we francuskich mediach.

Obraz Gustava Klimta "Róże pod drzewami" pozostaje w posiadaniu paryskiego Musee d'Orsay od lat 80. XX wieku i ma zostać zwrócony rodzinie Nory Stiasny, która w sierpniu 1938 roku w Austrii została zmuszona przez nazistów do sprzedaży dzieła.

Po ustaleniu prawdziwego pochodzenia obrazu w ostatnich latach potomkowie Stiasny zwrócili się o jego zwrot pod koniec 2019 r. Minister kultury Roselyne Bachelot zapowiedziała, że rząd Francji w najbliższym czasie przedstawi ustawę zezwalającą na tę restytucję.