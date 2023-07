Chcielibyśmy odnieść się do wypowiedzi, która pojawiła się w przestrzeni publicznej – mówił w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Sejmie Bochenek. Chodzi o wypowiedź pani Jolanty Turczynowicz-Kieryłło, która jest pełnomocniczką Rafała Rz., który pracował kiedyś w Fundacji TVN.

W związku z rzekomą działalnością tego pana zorganizowaliśmy w sobotę konferencję prasową pod siedzibą TVN – mówił Bochenek. Jak dodał, w trakcie konferencji posłowie PiS odnieśli się do informacji publicznych, dostępnych w komunikatach CBŚP. Dotyczą one wielowątkowego śledztwa, które jest prowadzone m.in. przez CBŚP, KAS i Prokuraturę Regionalną w Białym Stoku. Śledztwo dotyczy funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej, prania brudnych pieniędzy – poinformował.

Rzecznik PiS zaznaczył, że w postępowanie zaangażowane jest wiele osób i "wielu osobom postawiono zarzuty". Jedną z osób, które zostały zatrzymane i mają postawione zarzuty jest właśnie b. pracownik Fundacji TVN, pan Rafał Rz. Pani Turczynowicz-Kieryłło zarzuciła nam kłamstwo, manipulację. W związku z tym chcielibyśmy zapytać co dokładnie jest kłamstwem i manipulacją, skoro CBŚP informuje, iż w ostatnim czasie zatrzymane zostały trzy osoby, w tym Rafał Rz., w związku z postawieniem zarzutów prania pieniędzy pochodzących z oszust podatkowych – mówił Bochenek.

Dodał, że jednej z zatrzymanych osób postawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Zgodnie z informacjami służb, osób zaangażowanych w proceder karuzel vatowskich i mafii paliwowych, bo tego dotyczy całe wielowątkowe śledztwo międzynarodowe, jest dużo więcej. Ich działalność miała prowadzić do uszczuplenia przychodów Skarbu Państwa na kwotę ponad 1 mld zł – zaznaczył.

Jak podkreślił, Rafał Rz. ma postawione zarzuty i zastosowano wobec niego areszt. Ma status podejrzanego, a o tym czy jest winny zdecyduje sąd – powiedział i dodał: Telewizja TVN spuszcza na tą sprawę zasłonę milczenia. Zamiata ją pod dywan.

Bochenek pyta o rolę Rafała Rz.

Bochenek dodał, że chcieliby zadać kilka pytań stacji TVN. Aby TVN wreszcie odpowiedział, jaka na przestrzeni ostatnich lat była rola Rafała Rz. w Fundacji TVN, w TVN-ie i w Grupie ITI? Czym dokładnie pan Rafał Rz. się w ramach holdingu i całej grupy kapitałowej zajmował? Czy kiedykolwiek finansował przedsięwzięcia, spółki, instytucje podległe, funkcjonujące w ramach grupy TVN ITI ze swoich pieniędzy prywatnych bądź też ze spółek podmiotów z nim powiązanych? Dlaczego stacja TVN ukrywa przed szeroką opinią publiczną informacje na temat wszystkich wątków śledztwa w ramach postępowania, które jest toczone, prowadzone przez CBŚP, KAS, Prokuraturę w związku z wyłudzeniami VAT-owskimi? - pytali posłowie PiS.

Policjanci CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami KAS zatrzymali trzy osoby podejrzane o pranie pieniędzy. Akcja służb została przeprowadzona w ramach jednego z wątków śledztwa, w którym występuje ponad 220 podejrzanych. Według śledczych, grupa oszukała Skarb Państwa na ok. miliard złotych uchylając się od płacenia VAT.

Jak podawały media, jednym z zatrzymanych jest Rafał Rz., były prezes zarządu Fundacji TVN.

Na konferencji zorganizowanej w sobotę przed siedzibą stacji TVN Bochenek mówił, że nie informuje ona o walce rządu PiS i obozu Zjednoczonej Prawicy z mafiami śmieciowymi i mafiami vatowskimi. Stwierdził też, że "z anten tej stacji" nie będzie można dowiedzieć się o szczegółach sprawy zatrzymania Rafała Rz. To ciekawe, że TVN pomija te wątki, pomija tę sprawę, unika mówienia o tych kwestiach związanych z tymi nadużyciami - powiedział rzecznik PiS.

"Kropki układają się w pewną całość"

Znamienne jest to, i dzisiaj te kropki układają się w pewną całość, w pewien jeden spójny wizerunek, dlaczego tak bardzo obóz Zjednoczonej Prawicy jest atakowany przez różne środowiska, czy to przez Platformę Obywatelską w kontekście mafii śmieciowych, czy chociażby stację TVN, która atakuje w każdym możliwym temacie obóz Zjednoczonej Prawicy, a dzisiaj wychodzi na to, że - być może - stacja TVN, ta firma medialna, mogła mieć w tym jakiś interes - dodał.

To jest pytanie, które stawiamy do zarządu telewizji TVN, do pracowników tej firmy medialnej, jak to się stało, że Rafał Rz. - wieloletni ich prominentny pracownik, nie szeregowy, prominentny pracownik Fundacji TVN wyłudził miliard złotych? - pytał Bochenek.

Poseł PiS Radosław Fogiel stwierdził z kolei, że stacji trzeba stawiać pytania o to, jakie były związki z nią Rafała Rz. i o to, jaki miał wpływ na jej działania.

Mówił też, że w TVN "praktycznie co wieczór możemy oglądać programy" w większości dotyczące PiS, w których "najzwyklejsze wydarzenia, jak chociażby inwestycje dużych polskich koncernów, przedstawia się tak, jakbyśmy mieli do czynienia z jakimś skandalem". Tak doświadczeni dziennikarze śledczy, tak oddani interesowi publicznemu w swoim przekonaniu, nie wytropili afery, którą mieli pod własnym nosem - dodał Fogiel.

Do sprawy odniosła się prezes Fundacji TVN Katarzyna Kolenda-Zaleska. Fundacja TVN jest instytucją corocznie audytowaną, transparentną i działającą według najwyższych standardów organizacji pożytku publicznego. Jak wynika z komunikatu CBŚP zatrzymanie Rafała Rz. nie jest związanie z działalnością Fundacji, a on sam od dawna już z nami nie współpracuje - napisała Kolenda-Zaleska w piątek na Twitterze.

Autorki: Daria Al Shehabi, Katarzyna Krzykowska