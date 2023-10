Debata wyborcza na antenie Telewizji Polskiej zaplanowana jest na poniedziałek, 9 października, o godz. 18.30. Udział w niej zapowiedział m.in. lider PO Donald Tusk. Prezes PiS przekazał, że ma w tym czasie inne zobowiązania, zapowiedziane wcześniej spotkanie w Przysusze.

Kogo wystawi PiS?

O debatę i o to, kogo wystawi PiS, szef MEiN był pytany w piątek w Radio Plus.

Pan prezes ma swoje zajęcia i zadania, zaplanowane dużo wcześniej na ostatnie dni kampanii. Na pewno sztab i kierownictwo partii wystawi na tę debatę z Tuskiem i nie wiem, kto jeszcze będzie, (Szymon) Hołownia pewnie, albo (Władysław) Kosiniak-Kamysz, kogoś, kto będzie argumentacją przewyższał ich o dwa piętra– zapowiedział minister.

Nieobecność Kaczyńskiego

Odnosząc się do uwagi, że nieobecność lidera PiS na debacie można odbierać jako obawę przed konfrontacją z przewodniczącym PO, Czarnek stwierdził, że "pan prezes Jarosław Kaczyński od dawna mówił, że z Tuskiem nie będzie debatował, bo z kłamcą nie debatuje”.

Pytany, czy jeśli otrzymałby propozycję udziału w debacie, to by ją przyjął, szef MEiN odparł: W naszym sztabie i kierownictwie jest tak, że jeżeli jest decyzja w jakiejś sprawie, to wszyscy ją wykonują.

Decyzja jeszcze dziś

Czekamy na decyzję, kto będzie w debacie wieczorem w poniedziałek. Czas na to jest chyba do dzisiaj, więc pewnie dzisiaj się wszyscy dowiedzą – przekazał minister.

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl