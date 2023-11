"Media publicznie od kilku lat są wzmocnione finansowo, wykonują swoją misję i równoważą cały rynek medialny. Bez tego wszystkiego, wie pan, co można byłoby zrobić? Podłączyć do TVP kabel z TVN i emitować to samo" - mówi DGP Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych.