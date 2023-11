Krzysztof Stanowski sprzedał swoje udziały w Kanale Sportowym. Nabywcą został Maciej Wandzel. Według nieoficjalnych informacji, transakcja mogła opiewać na kwotę 2,5 miliona złotych. Po sprzedaży udziałów, Stanowski rozpoczął nowy projekt na YouTube o nazwie "Kanał Zero", który ruszy 1 lutego.

Kto będzie tworzył "Kanał Zero"

"Intensywny czas. Codziennie spotkania z twórcami, potencjalnymi pracownikami oraz sponsorami. Jedno już jest pewne - jednak nie robimy petardy, tylko bombę atomową i zrzucimy ją w przyszłym roku na polskie media:))))" - czytamy we wpisie Stanowskiego na platformie X.

"Co ważne dla nas, a w dłuższej perspektywie dla Was - nie będzie wymówek, że na coś nam brakuje, że okoliczności zewnętrzne, że rynek sceptyczny... Jeśli się nie uda to dlatego, że sami nie udźwignęliśmy, bo jesteśmy lamusami. Ale wydaje mi się, że udźwigniemy:)" - kontynuuje dziennikarz.

"Jesteśmy także w trakcie spotkań z osobami z castingu. Ponad 2000 zgłoszeń, zaprosiliśmy około 70 osób na rozmowy na żywo. Mamy specyficzne podejście: w jednej sekundzie dalej przeszła studentka informatyki, w następnej pracownik McDonalda (wcześniej pizzeria). CV nie ma znaczenia, szukamy pozytywnej energii, talentu, kompetencji i zajawki" - napisał.

Stanowski dołączył zdjęcia do swojego posta. Na jednym z nich widzimy nie tylko jego, ale także Kamila Gapińskiego i Przemysława Rudzkiego. Obydwaj dziennikarze również opuścili Kanał Sportowy. Po pewnym czasie Stanowski dodał do swojego posta kolejne zdjęcie, nawiązujące do poprzedniego.

Stanowski napisał: "Dobrze, mogę go dodać do zdjęcia, wszyscy i tak wiedzą". Na zdjęciu, oprócz wymienionych wcześniej osób, widzimy również Roberta Mazurka. Współprowadził on z Stanowskim program o charakterze satyryczno-publicystycznym.

Odejście Stanowskiego z Kanału Sportowego

Krzysztof Stanowski, jeden z założycieli Kanału Sportowego, oficjalnie zakończył swoją współpracę z kanałem 1 listopada 2023 roku. Decyzja ta była wynikiem różnic w wizji rozwoju kanału między nim a produkcją. Stanowski poinformował, że 7 listopada 2023 roku spotkał się z notariuszem w celu sprzedaży swoich udziałów w Kanale Sportowym, co miało być "definitywnym zamknięciem rozdziału".