"Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100% akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek" - czytamy w komunikacie resortu.

"Przywrócenia ładu i bezstronności mediów publicznych"

"Konieczność tego rodzaju działań oraz uzasadnienie wyznaczyła uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej" - brzmi komunikat.

Jak mówił Jacek Sasin, przedstawiciele PiS będą obecni w budynku na Woronicza i planują organizować dyżury po 10 osób. Zapowiedział, że dyżury będą pełnione "dopóki będzie trzeba". Dopóki rząd wycofa się z tych bezprawnych decyzji - wyjaśnił.

Były wicepremier ocenił, że Mateusz Matyszkowicz jest obecnie prezesem Telewizji Polskiej. Jednakże, aby odwołać prezesa, konieczna jest decyzja Rady Mediów Narodowych. Na dzień dzisiejszy, taka decyzja nie została podjęta, co oznacza, że formalnie i prawnie nic się nie zmieniło - powiedział Sasin.

Sasin: Pamiętam dzień, kiedy nie ukazał się "Teleranek"

Jacek Sasin porównał sytuację w TVP i niewyemitowania "Wiadomości" do czasów, kiedy nie ukazał się program “Teleranek". Należę do pokolenia, które pamięta ten dzień, kiedy nie ukazał się "Teleranek'. I rzeczywiście, trochę to przypomina. Kostium jest inny, sytuacja jest inna, ale bezprawie jest takie samo - ocenił.

Były premier, odnosząc się do wczorajszych decyzji ministra kultury, powiedział: Nie dajmy sobie wmówić, że to były działania Sienkiewicza. Wiadomo, że za tym stoi Tusk, że on te decyzje podejmuje de facto. To jest jawne złamanie prawa. To spowodowanie, że Polska jest dzisiaj krajem, w którym prawo przestało się liczyć”.