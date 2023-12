W miniony wtorek Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Resort kultury poinformował w środowym komunikacie, że szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz, powołując się na Kodeks spółek handlowych, odwołał 19 grudnia br. dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej oraz ich rady nadzorcze.

List Łopińskiego

24 grudnia na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. zostałem delegowany na stanowisko prezesa Zarządu TVP. Decyzja ta zapadła w związku z rezygnacją dotychczasowego prezesa Mateusza Matyszkowicza z zajmowanej funkcji – poinformował Maciej Łopiński w liście opublikowanym na mediach społecznościowych.

Zdaniem Łopińskiego, 20 grudnia doszło do "próby nielegalnego przejęcia władzy w Spółce", która skutkowała wyłączeniem sygnału TVP Info, TVP3 i TVP World, a także zamknięciem portalu tvp.info.

Atak na TVP został przeprowadzony z użyciem siły, wyrzucano pracowników, blokowano im wstęp do budynków oraz wykonywanie swojej pracy. Złamano Konstytucję RP postanowienia Trybunału Konstytucyjnego, przepisy Ustawy o Radiofonii i Telewizji, Ustawy o Radzie Mediów Narodowych. Prawo Prasowe oraz wewnętrzne regulacje Spółki – podkreślił.

P.o. prezesa zarządu TVP powołał się na opinie Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, Europejskiej Federacji Dziennikarzy, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i prezydenta RP, według których decyzja ministra kultury o powołaniu nowych władz telewizji publicznej została oceniona negatywnie.

Atak na TVP nosi wszelkie znamiona skoordynowanej operacji, mającej na celu nielegalne przejęcie mediów publicznych w Polsce. Oświadczam stanowczo, że wszelkie działania uzurpatorskiej władzy przeciwko kilkuset pracownikom i współpracownikom TVP, w tym zwolnienia z pracy, zwolnienia ze świadczenia pracy, pozbawianie dostępu do stanowisk pracy. straszenie oraz sankcje dyscyplinarne są nielegalne, a osoby zaangażowane w ten proceder poniosą przewidziane prawem konsekwencje. Informuję przy tym, że struktura Spółki jest taka jak w dniu 19 grudnia br.. dotyczy to zarówno stanu zatrudnienia pracowników i współpracowników, jak i obsady stanowisk menadżerskich – dodał.

Oświadczenie Sienkiewicza

Wszystkie działania Rady Nadzorczej, która została odwołana przez WZA, są z mocy prawa nieważne. Dlatego uchwała nr 148/X/2023 z 24 grudnia 2023 roku o delegowaniu członka odwołanej Rady Nadzorczej (Pana Macieja Łopińskiego) na stanowisko prezesa Zarządu Spółki, podjęta przez odwołaną Radę Nadzorczej, jest prawnie nieważna, ponieważ została podjęta przez organ, który nie istnieje - informuje w oświadczeniu Bartłomiej Sienkiewicz.

Minister kultury argumentuje, że "proces obsadzenia odwołanej 19 grudnia 2023 roku Rady Nadzorczej Spółki przez Radę Mediów Narodowych był niezgodny z konstytucją, co wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 roku".

Jako że organ, który zgodnie z Konstytucją powinien mieć prawo do powoływania i odwoływania władz spółek realizujących misję mediów publicznych, czyli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, został pozbawiony tej kompetencji przez nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji (przeprowadzoną przez poprzednią większość parlamentarną 30 grudnia 2015 roku), a Radzie Mediów Narodowych ta kompetencja została przyznana w sposób niezgodny z Konstytucją (co wynika z wyżej wymienionego wyroku TK), obecnie jedynym organem uprawnionym do odwoływania i powoływania Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych jest WZA, na którym Skarb Państwa (100% właściciel) reprezentuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - czytamy w oświadczeniu.

Bartłomiej Sienkiewicz przypomina, że "prawowita Rada Nadzorcza Spółki", powołana 19 grudnia, działa w składzie: Piotr Zemła, Maciej Taborowski, Anisa Gnacikowska. Natomiast prezesem TVP jest Tomasz Sygut.

Dodatkowo informuję, że niebawem rozpocznie się proces legislacyjny mający na celu wykonanie wyroku TK w sprawie K 13/16, czyli ustawowe przywrócenie konstytucyjnej roli KRRiT w zakresie powoływania i odwoływania organów spółek medialnych oraz stania na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji - dodaje minister Sienkiewicz.

"Aktualnym prezesem TVP S.A. jest Pan Redaktor Tomasz Sygut"

Do oświadczenia Macieja Łopińskiego odniósł się Piotr Zemła - przewodniczący rady nadzorczej TVP, którą w zeszłym tygodniu powołał Bartłomiej Sienkiewicz. Uprzejmie informuję, że Rada Nadzorcza TVP S.A. nie powierzała funkcji p.o. prezesa zarządu Panu Ministrowi Maciejowi Łopińskiemu. Jedynym, aktualnym prezesem TVP S.A. jest Pan Redaktor Tomasz Sygut - napisał Zemła na platformie X.