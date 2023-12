Bartłomiej Sienkiewicz pełni w zaprzysiężonym 13 grudnia 2023 roku rządzie Donalda Tuska funkcję ministra kultury i dzidzictwa narodowego. W ostatnim czasie jest szczególnie krytykowany przez polityków byłej władza za sprawą zamieszania, jakie ma miejsce w związku z funkcjonowaniem mediów publicznych.

PiS: Złożymy wniosek o wotum nieufności dla Sienkiewicza

Mariusz Błaszczak w rządzie Mateusza Morawieckiego pełnił funkcję szefa MON, obecnie jest przewodniczącym klubu parlamentarnego PiS. O złożeniu przez Prawo i Sprawiedliwość Błaszczak poinformował na konferencji prasowej. Nie zgadzamy się na stosowanie takich metod, jeżeli większość rządząca, koalicja 13 grudnia chce zmienić porządek prawny to do tego służy parlament a nie wprowadzanie firmy ochroniarskiej, bo to są metody wzięte ze wschodu - argumentował Mariusz Błaszczak.

Podkreślił, że "tak działają w Rosji i na Białorusi".

"Interwencja poselska"

Błaszczak zapowiedział, że wniosek zostanie złożony jeszcze dzisiaj. Także na środę PiS zaplanował przeprowadzenie kontroli w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z kolei od tygodnia posłowie PiS wspierani przez koalicjantów z Suwerennej Polski prowadzą "interwencję poselską" w siedzibach TVP i PAP. Jak tłumaczą, bronią w ten sposób "nielegalnego przejęcia" tych mediów przez "pułkownika służb specjalnych" Bartłomieja Sienkiewicza.

Uchwała o mediach publicznych i PAP

W ubiegły wtorek Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Resort kultury poinformował w środowym komunikacie, że szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz, powołując się na Kodeks spółek handlowych, odwołał 19 grudnia br. dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej oraz ich rady nadzorcze.

Minister powołał nowe rady nadzorcze spółek, które z kolei wyłoniły nowe zarządy tych firm. Prezesem PAP został Marek Błoński, dziennikarz Agencji z ponad 25-letnim stażem pracy. Wcześniej minister kultury odwołał dotychczasowego prezesa PAP Wojciecha Surmacza, który jednak kwestionuje decyzję ministra. Z decyzją Bartłomieja Sienkiewicza nie zgadzają się natomiast politycy PiS, którzy od minionej środy nieprzerwanie prowadzą w siedzibie PAP, jak mówią "interwencję poselską". Parlamentarzyści uważają za bezprawny wybór obecnych władz spółki, z czym nie zgadzają się nowy zarząd i rada nadzorcza PAP, oraz resort kultury.