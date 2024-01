Choć formalnie Biełsat jest częścią Telewizji Polskiej, stacja ma wyjątkowy charakter. Głównie ze względu na to, że skierowana jest do zagranicznego widza, obywateli Białorusi i innych krajów byłego ZSRR. Stacja działa od grudnia 2007 r., a jej działalność współfinansuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Reklama

Sytuacja w kanale zaczęła się zaogniać pod koniec grudnia 2023 r., kiedy doszło do zmian we władzach TVP. Część ustaleń z poprzednim prezesem TVP Mateuszem Matyszkowiczem, dotyczących m.in. zmiany struktury Biełsatu, uległa unieważnieniu. Do kluczowej decyzji doszło 12 stycznia. – Tego dnia odebrano mi i moim zastępcom pełnomocnictwa finansowe, co w zasadzie sparaliżowało zarządzanie redakcją. Nie usłyszałam żadnego argumentu, dlaczego to się wydarzyło – mówi DGP dyrektorka Biełsatu Agnieszka Romaszewska-Guzy. Jednym z największych problemów stało się przedłużenie umów.

CZYTAJ WIĘCEJ W SUBSKRYPCJI CYFROWEJ DGP »