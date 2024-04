O nieobecność Andrzeja Morozowskiego zapytał jeden z widzów w trakcie czwartkowego wydania "Szkła kontaktowego".- Proszę, powiedzcie co dzieje się z redaktorem Morozowskim? - napisał.

Dzisiaj bardzo długo rozmawiałem z Andrzejem. Andrzej jest po pewnym zabiegu szpitalnym, dochodzi do siebie. Wszyscy wiemy o tym, że za dwa, trzy, może cztery tygodnie wróci w pełni sił - przekazał prowadzący Tomasz Sianecki. - Niektórzy zauważyli, że zniknął z czołówki Zniknął, bo go nie ma. Jak będzie, to znowu się w tej czołówce pojawi - zaznaczył Sianecki.

"Andrzej Morozowski dochodzi do zdrowia po operacji i wróci tak szybko, jak tylko będzie to możliwe" - przekazało "Pressowi" biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery.