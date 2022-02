Planetoida (asteroida) 455176 znana jest też jako 1999 VF22. Informacje o niej można znaleźć w serwisie CNEOS prowadzonym przez NASA. Jej rozmiary astronomowie szacują pomiędzy 190 a 430 metrów. To sporo więcej niż miała planetoida, która wybuchła nad Czelabińskiem w Rosji w 2013 roku – szacuje się, że wtedy w ziemską atmosferę weszło ciało o średnicy około 20 metrów.

Reklama

W pobliżu naszej planety, w odległości kilku lub kilkunastu milionów kilometrów, prawie codziennie przelatują jakieś planetoidy, jednak zwykle są one rozmiarów kilkunastu lub kilkudziesięciu metrów (i zapewne mniejsze, które już trudniej śledzić). Tak więc w porównaniu do nich obiekt 455176 jest dość spory. Natomiast w porównaniu do obiektu, którego uderzenie mogło według hipotez przyczynić się do masowego wymierania pod koniec kredy (wtedy m.in. wyginęły dinozaury), to nadal mało. Przypuszcza się, że pozostałością tego zdarzenia może być krater Chicxulub o średnicy 150 km i mogło go spowodować uderzenie ciała mającego około 10 km średnicy.

Orbita planetoidy

Co ciekawe, orbita planetoidy 455176 przebiega w taki sposób, że oprócz okolic Ziemi może przelatywać także blisko Wenus i Merkurego. Prawie w każdym swoim obiegu dookoła Słońca mija jedną z tych trzech planet.

Reklama

Ciało zaliczane jest do grupy zwanej obiektami bliskimi Ziemi (ang. Near-Earth Objects), a także do potencjalnie niebezpiecznych planetoid (ang. Potentially Hazardous Asteroids). Do tej drugiej kategorii należą obiekty zbliżające się do Ziemi na mniej niż 0,05 jednostki astronomicznej (19,5 razy dalej niż dystans do Księżyca) i mające rozmiary wystarczająco duże do dokonania znacznych regionalnych zniszczeń w przypadku uderzenia. Aktualnie na liście takich obiektów jest znanych ponad 2200 ciał, ale zdecydowana większość z nich nie ma szans na zderzenie z Ziemią w ciągu najbliższych 100 lat.

Na stronie „Eyes on Asteroids”, przygotowanej przez NASA, możemy śledzić aktualne położenie planetoidy 455176 względem Ziemi i innych planet pod linkiem https://eyes.nasa.gov/apps/asteroids/#/asteroids/455176_1999_vf22