Orion, jako część programu Artemis, zabierze w przyszłości załogę w przestrzeń kosmiczną, umożliwi awaryjne przerwanie lotu, zapewni utrzymanie załogi przy życiu podczas podróży kosmicznej oraz bezpieczny powrót. Statek zostanie wyniesiony na orbitę przez nową rakietę NASA Space Launch System, podano. "Detektory podczerwieni Vigo Photonics zostały zamontowane w Laserowym Systemie Monitoringu Powietrza (ang. Laser Air Monitor System - LAMS). LAMS umożliwia pomiar stężenia dwutlenku węgla (CO2), pary wodnej (H2O) oraz tlenu (O2) wewnątrz kabiny załogowej oraz skafandrów kosmicznych" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Vigo Photonics przeprowadziło testy kwalifikacyjne detektorów, aby spełniały rygorystyczne wymagania niezawodności w trudnych warunkach podczas startu oraz w przestrzeni kosmicznej. Jest to kolejny rozdział w historii wsparcia Vigo Photonics dla badań kosmicznych, która rozpoczęła się od dostarczenia detektorów podczerwieni dla misji NASA Mars Science Laboratory oraz europejskiej misji EXOMARS.

Jesteśmy podekscytowani i zaszczyceni, że możemy wspierać NASA w tak wspaniałym projekcie, który pomoże ukształtować przyszłość eksploracji kosmosu. Misja Artemis ma na celu ponowne wysłanie człowieka na Księżyc, a następnie na Marsa. Posłuży do tego specjalnie przygotowany statek kosmiczny Orion. Nasze detektory podczerwieni będą stanowić część jego wyposażenia i będą służyć do pomiarów dwutlenku węgla, wody i tlenu. To dla nas wyróżnienie, że po raz kolejny technologia Vigo może wspierać rozwój wiedzy o wszechświecie. Wybór naszych detektorów przez NASA potwierdza nie tylko ich jakość i konkurencyjność, ale pokazuje, że wysokie technologie nie znają granic. Udział w takich projektach pozwala nam jeszcze bardziej rozwijać skrzydła, realizując przyjętą strategię rozwoju - powiedział prezes Vigo Photonics Adam Piotrowski, cytowany w komunikacie.

Reklama

Detektory Vigo obecne są już w wielu branżach

Reklama

Detektory podczerwieni Vigo Photonics są stosowane w wielu branżach przemysłu na całym świecie: kosmicznej, medycznej, produkcyjnej, transportowej, bezpieczeństwa i monitoringu środowiska. Zastosowanie fotoniki w przemyśle pozwala na monitoring stanu technicznego urządzeń oraz utrzymanie ciągłości pracy. Efektem współpracy z producentami OEM są systemy pomiarowe i monitorujące niewymagające kosztownych usług serwisu, konserwacji i kalibracji.

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Spółka w grudniu 2021 r. rozpoczęła proces rebrandingu i zmiany nazwy na VIGO Photonics.