Czym są Perseidy?

Perseidy to rój meteorów. Jest on obserwowany przez ludzi od tysięcy lat. To najpopularniejszy deszcz meteorów, a wszystko za sprawą jego dużej aktywności. Nazwa Perseidy wywodzi się od konstelacji Perseusza. Tak jak wszystkie meteory również i te wychodzą z jednego punktu na sferze niebieskiej, tak zwanego radiantu. Ponieważ zdaje się, że "wyłaniają się” one z konstelacji Perseusza, zyskały one miano Perseidów.

Perseidy możemy zauważyć, gdy Ziemia przecina orbitę komety 109P/Swift-Tuttle. To właśnie z tej komety pochodzą odłamki skalne, czyli meteory, które w tym przypadku nazywamy Perseidami. Poruszają się one z prędkością około 60 km na sekundę.

Dlaczego Perseidy świecą?

Odłamki skalne pochodzą z komety. Lecąc z bardzo dużą prędkością, wchodzą w atmosferę ziemską. W wyniku tarcia o warstwy atmosfery ulegają one rozgrzaniu do bardzo wysokich temperatur. To powoduje jonizację gazów na drodze ich przelotu. Wtedy zaczynają świecić. Dlatego też Perseidy widziane z Ziemi wyglądają jak podłużne, krótkie refleksy na nocnym niebie.

Kiedy Perseidy są najlepiej widoczne?

Co roku na letnim niebie można zaobserwować to zjawisko. W Polsce rój Perseidów pojawia się co roku w lipcu i sierpniu. Łatwo go zaobserwować na nocnym niebie. W tym roku występuje on od 17 lipca do 24 sierpnia. Jednak szczyt Perseidów - czyli czas, w którym będzie ich najwięcej - w tym roku przypada na noc z 12 na 13 sierpnia.

Dokładna ilość odłamków jest trudna do oszacowania, jednak możemy spodziewać się około 50-80 "spadających gwiazd" w ciągu godziny. A to oznacza, że będziemy mogli zaobserwować jedną ze spadających gwiazd częściej niż co minutę.

Perseidy możemy obserwować gołym okiem zwłaszcza, jeżeli dotyczy to maksimum ich intensywności. Oczywiście, jeżeli chcemy uzyskać lepszy efekt, możemy wyposażyć się w lornetkę lub teleskop.

Aby w pełni móc zobaczyć to zjawisko na sierpniowym nocnym niebie, najlepiej udać się za miasto, z dala od sztucznego światła, w miejsce o otwartej przestrzeni. Najlepiej obserwuje się je na ciemnym i bezchmurnym niebie. Obserwacji sprzyja również Księżyc, który jest w okolicach nowiu. Wtedy jego światło nie jest na tyle intensywne by utrudniać zauważenie Perseidów. Gwiazdozbiór Perseusza znajduje się na północno-wschodnim horyzoncie. Tam też będą widoczne spadające gwiazdy.

Gdzie najlepiej oglądać Perseidy? Parki Ciemnego Nieba

Miłośnicy zjawisk astronomicznych mogą pojechać do tak zwanych Parków Ciemnego Nieba. Są to specjalnie wyznaczone miejsca o bardzo niskim poziomie zanieczyszczeń świetlnych. Stanowią one idealne punkty do obserwacji nieba. Obecnie w Polsce istnieją dwa takie parki: