Kometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) – wyjątkowo ciekawe zjawisko na niebie

Już wkrótce miłośnicy obserwacji nieba i astronomowie będą mogli podziwiać wyjątkowezjawisko na nocnymniebie. Będzie nim kometaC/2023 A3. Kometa ta została odkryta na początku 2023 roku.

Dwa niezależne odkrycia. Obserwatorzy przez teleskop ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System) Obserwatorium SutherlandwRPA oraz obserwatorzy z ObserwatoriumPurpurowejGóry (ObserwatoriumAstronomiczneZijinshan lub Tsuchinshan) wChinach niezależnieodsiebie znaleźli na niebie to ciało niebieskie. Do odkryć doszło 9 stycznia 2023 i 22 lutego 2023. Po obliczeniu orbit ustalono, że oba odkrycia dotyczą tego samego obiektu. Nowo odkryty obiekt początkowo uznano za planetoidę. Jednak dalsze obserwacje wskazywały, że jest to kometa.

Kometa C/2023 A3 to ciekawy obiekt astronomiczny. Jak podają portale: Space.com i National Geograpic, kometaC/2023 A3 znajdująca się w gwiazdozbiorze Lwa to wyjątkowo ciekawy obiekt astronomiczny. Pochodzi ona z Obłoku Oorta. Kometa porusza się w przeciwnym kierunku niż większość obiektów w Układzie Słonecznym i jestniesamowicie szybka. A do tego będzie znacznie lepiej widoczna niż inne ciała niebieskie.

Kometa C/2023 A3 nazywana także Tsuchinshan-ATLAS, to nie jedyne zjawisko, które w ostatnich latach wzbudziło wielką ekscytację badaczy i trafiło na nagłówki do mediów. Na początku ubiegłego 2023 roku w lutym, blisko Ziemi przeleciała kometa C/2022 E3 (ZTF), nieoficjalnie określana jako Wielka Zielona Kometa. Zaledwie miesiąc później pojawiła się kolejna kometa 12P/Pons-Brooks. Jej charakterystyczną cechą były nagłe rozbłyski jasności oraz wyrzucanie przez nią gazowych wyrostków przypominających swoich wyglądem rogi. Dzięki temu zyskała ona przydomek ”Diabelskiej Komety”. Jednak żadna z nich nie była tak unikatowa jak C2023 A3. Dlaczego?

Dlaczego kometa C2023 A3 jest tak wyjątkowa

Kometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), która będzie widoczna jesienią tego roku, jest wyjątkowym zjawiskiem na niebie z kilku powodów.

Po pierwsze: w przeciwieństwie do innych wspomnianych wcześniej ciał niebieskich będzie ona widoczna gołym okiem. Do jej obserwacji nie będzie potrzebny teleskop. Bowiem jasność komety będzie porównywalne z jasnością Wenus.

Po drugie: kometa C/2023 A3 ma nietypową wsteczną orbitę. To oznacza, że porusza się ona w przeciwnym kierunku niż większość głównych obiektów naszego układu planetarnego.

Po trzecie: kometa C/2023 A3pochodzizObłokuOorta. A to oznacza, że składa się ona ze sferycznej skorupy lodowych odpadków kosmicznych. Prawdopodobnie jej powierzchnię pokrywają bardzo lotne materiały takie jak zamarznięty azot, dwutlenek węgla i tlenek węgla. Jej pochodzenie oznacza również, że nigdy wcześniej nie przechodziła w pobliżu Słońca. I niestety zrobi to tylko raz.

Kiedy kometa Tsuchinshan-ATLAS będzie widoczna na niebie

Jeśli optymistyczne oczekiwania badaczy się sprawdzą, kometa C/2023 A3 będzie widoczna na niebie już od 12 października 2024. Wówczas to przeleci najbliżej ziemi - w odległości 71 milionów kilometrów. Będziemy mogli podziwiać to zjawisko przez tydzień, do 19 października. W tym okresie kometa może mieć jasność porównywalną do jasności gwiazd pierwszej lub drugiej wielkości. Dzięki temu powinniśmy móc dostrzec gołym okiem kometę wraz z jej warkoczem.