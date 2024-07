Prognoza IMGW na sierpień 2024

Najnowsza prognoza pogody IMGW (czyli Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej), która została opublikowana na stronie Instytutu, jest to prognoza numeryczna długoterminowa ECMWF EPS. Przewiduje ona pogodę na najbliższe 5 tygodni, począwszy od 31 do 35 tygodnia 2024 roku - czyli okresu od 29 lipca do 1września 2024. Prognoza ta przedstawia m.in.:

średnie temperatury maksymalne, średnie temperatury minimalne oraz średnie temperatury powietrza (podane w stopniach Celsjusza)

oraz (podane w stopniach Celsjusza) anomalie średniej temperatury powietrza (również podane w stopniach Celsjusza) względem okresu odniesienia czyli lat 1991-2020.

Jaki będzie przełom lipca i sierpnia? Prognoza na dni 29 lipca - 4 sierpnia 2024

Przyszły tydzień według najnowszej prognozy IMGW będzie – zależnie od województwa - nieco chłodniejszy lub nieco cieplejszy niż w okresie referencyjnym.Nieco wyższe temperatury niż w latach 1991-2020 wystąpią w centralnej (woj. wielkopolskie i łódzkie) i południowej części Polski. Wzrosną one o około 0,2-0,9 stopnia Celsjusza. Natomiast niewiele chłodniej będzie na północy, północnym zachodzie oraz w województwach: mazowieckim i lubelskim.

Średnia temperatura powietrza w dniach 29 lipca – 4 sierpnia będzie utrzymywać się od 19 stopni na Pomorzu, przez 20-21 w centrum, po 21-22 stopnie na południu. Natomiast maksymalne temperatury w całym kraju wyniosą między 22 a 27 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej na północy. Przy czym temperatury z dolnej granicy dotyczyć będą głównie północy Polski.

Prognoza pogody: jaka będzie pierwsza połowa sierpnia 2024

Pierwsza połowa sierpnia w przeważającej części kraju będzie cieplejsza niż w okresie referencyjnym. Średnie temperatury powietrza wynosić będą od 20 do 24 stopni Celsjusza w dniach od 5 do 11 sierpnia 2024 (32. tydzień roku). Oraz od 19 do 22 stopni w kolejnym tygodniu tj. w dniach od 12 do 18 sierpnia włącznie.

Natomiast średnie temperatury maksymalne w 32. tygodniu sierpnia wyniosą od 23 stopni na północy, przez 26-28 stopni w centrum, po 28-29 stopni Celsjusza na południu Polski. Natomiast w kolejnym, 33. tygodniu (czyli od 12 do 18 sierpnia włącznie) będą one średnio o zaledwie 1-2 stopnie niższe.

Pogoda na drugą połowę sierpnia 2024

34. tydzień sierpnia, obejmujący daty od 19 do 25 sierpnia dla północno-zachodniej części Polski pod kątem średnich temperatur będzie tygodniem normalnym. Natomiast dla południowej i południowo-zachodniej części Polski oraz województwa warmińsko-mazurskiego, tydzień ten będzie tygodniem ciepłym. A to oznacza, że średnie temperatury powietrza w tych regionach będą powyżej normy trzydziestoletniej i wyniosą od 20 do 22 stopni.

Natomiast ostatni 35. tydzień roku, który obejmuje dni od 26 sierpnia do 1 września włącznie, dla całej Polski będzie tygodniem ciepłym pod kątem średnichmaksymalnych temperaturpowietrza.

Pod kątem średnichtemperatur maksymalnych w trzecim pełnym tygodniu sierpnia wyniosą one od 21-22 stopni na północnym zachodzie, przez 24-25 stopni w centrum, po 25-26 stopni Celsjusza na południu. Natomiast na koniec wakacji, na przełomie sierpnia i września, spadną one średnio o 1-2 stopnie.