Prognoza pogody na weekend 2-4 sierpnia 2024

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej regularnie publikuje prognozy pogody na swojej stronie internetowej oraz profilu na portalu X. Tym razem została opublikowana najnowsza prognoza synoptyczna na najbliższy weekend.

Jakiej pogody możemy spodziewać się w pierwszy sierpniowyweekend? Czy 3 i 4 sierpnia 2024 będą upalne, czy raczej chłodne? Najnowsza prognoza IMGW nie pozostawia złudzeń.

Jaka będzie pogoda dziś po południu

Już od samego rana piątku 2 sierpnia można zaobserwować znaczne ochłodzenie. W ciągu dnia na północy, wschodzie oraz w centrum zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Jedynie na Pomorzu okresowo zachmurzenie duże. Może spaść również słaby deszcz.

W pozostałej części kraju pochmurno. Przewidywane są opady deszczu a na południu polski również burze. Na południowym zachodzie kraju opady raczej o natężeniu umiarkowanym. Na południu i południowym zachodzie przewidywana suma opadów wyniesie od 15 do 25 mm. Natomiast na południu Opolszczyzny Górnego Śląska i Małopolski spadnie do 30 mm deszczu. Najwięcej, bo do 40mm, może spaść na zachodzie Dolnego Śląska, południu Ziemi Lubuskiej oraz Wielkopolski.

Maksymalnatemperatura wyniesie od 22-24 stopninapółnocy i zachodzie, przez około 26 stopni Celsjusza w centrum, po 29 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej będzie jedynienadBałtykiem oraz na południowym zachodzie. Tam termometry wskażą od 18 do 20 stopni. Przewidywany wiatr raczej słaby, wiejący z kierunków północnych i północno-wschodnich. Natomiast w czasie burz, zwłaszcza w rejonach południowej objętych najnowszym nowym aktualnym ostrzeżeniem meteorologicznym, porywy wiatru mogą wynieść do 65 km/h. Gdzieniegdzie może spaść również grad. Obecnie alertem burzowym pierwszego i drugiego stopnia objęta jest cała południowa część kraju.

W nocy z piątku na sobotęzachmurzenie od małego (na północy) przez umiarkowane i duże (na pozostałym obszarze). Jedynie na południu okresami całkowite. Na południu oraz miejscami w centrum wystąpią opady deszczu. Prognozowana suma opadów to między 15 a 30 mm. Miejscami mogą pojawić się również mgły, głównie w rejonach północnych, które ograniczą widoczność do 300 metrów.

Minimalnatemperaturapowietrza wyniesie od 13stopni na północy polski do 16-17 stopniwcentruminapołudniu. Najchłodniej na północnym wschodzie - tam termometry wskażą około 10 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, północny i północno-wschodni. Wyjątkiem będą obszary objęte burzami. Tam prędkość wiatru utrzyma się na poziomie do 60 km/h.

Pogoda w sobotę 3 sierpnia 2024

W sobotę 3 sierpnia 2024 w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu i południowym wschodzie Polski wystąpią przelotne opady deszczu (miejscami przewidywana suma opadów to między 10 a 15 mm). W rejonie Karpat możliwe również burze. Słabe deszcz może spaść także na Pomorzu.

Temperaturamaksymalna w ciągu dnia wyniesie od 17 do 20na południowym wschodzie i nad morzem, przez około 24 stopnie w północnej Polsce i na południowym zachodzie. Do 26-27 stopni w centrum i nazachodziekraju.

Wiatrsłaby i umiarkowany, północny i północnozachodni. Jedynie na zachodzie będzie wiatr będzie wiał z zachodu. W czasie burz przewidywane porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę na zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże miejscami może wystąpić przelotne mogą wystąpić przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie w Bieszczadach okresowo więcej chmur z możliwym słabymi opadami deszczu.

Jaka będzie pogoda w niedzielę 4 sierpnia 2024

W niedzielę 4 sierpnia 2024 maksymalna temperatura wyniesie od 20-22 stopni Celsjusza na zachodzie, nad morzem oraz w kotlinach górskich. Przez 24 stopnie w centrum. Do 26 stopni na południowym wschodzie.

Zachmurzeniemałe i umiarkowane na południowym wschodzie kraju. Zaś na pozostałym obszarze więcej chmur a miejscami przelotny deszcz i burze. W rejonach wschodnich oraz w centrum możliwe umiarkowane opady deszczu. Wiatrsłaby i umiarkowany, północno-zachodni. Okresami porywisty, zwłaszcza w czasie burz. Wówczas to porywy wiatru wyniosą do 60 km/h.