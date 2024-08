Silniejsze burze mogą wystąpić na północnym zachodzie, od Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę po Pomorze, z opadami deszczu do 20 mm i porywami wiatru do 70 km/h. Na południu burze będą nieco słabsze, a w Karpatach opady mogą wynieść do 15 mm, z wiatrem do 60 km/h.

Temperatura maksymalna w piątek wyniesie od 28°C do 33°C, najchłodniej będzie na północnym zachodzie (23-25°C) i na Wybrzeżu (około 21°C). Wiatr będzie słaby, z kierunków wschodnich i południowych, skręcający na północno-zachodni i północny.

Gdzie popada deszcz?

W sobotnią noc zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, z lokalnymi zamgleniami na południowym wschodzie. Na północnym zachodzie możliwe są przelotne opady deszczu i burze, z opadami do 30 mm i wiatrem do 70 km/h. Temperatura minimalna wyniesie od 13°C na Pomorzu i w górach do 17°C w centrum, najcieplej będzie na południowym zachodzie, a najchłodniej w dolinach karpackich (do 10°C). Wiatr będzie słaby i zmienny, na północnym zachodzie umiarkowany z kierunków północnych.

Pogoda na zachodzie kraju

W sobotę na zachodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze umiarkowane i miejscami duże, z przelotnymi opadami deszczu i burzami, głównie od Górnego Śląska przez Małopolskę po Lubelszczyznę.

W nocy z soboty na niedzielę w północno-zachodniej części kraju zachmurzenie małe bądź bezchmurnie. W południowo-wschodniej części umiarkowane i duże. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu i zanikające burze. Podczas burz możliwe opady deszczu do 10 mm na mkw. i porywisty wiatr.

Temperatura minimalna od 9 st. C na północy Polski, około 13 st. C w centrum do 17 st. C na południowym wschodzie.

Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, północny i północno-wschodni.