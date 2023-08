Reklama

Druga pełnia Księżyca w sierpniu 2023

Tegoroczny sierpień pod kątem faz Księżyca jest miesiącem wyjątkowym, ponieważ występują w nim aż dwie pełnie Księżyca. Pierwsza miała miejsce 1 sierpnia o godzinie 20:33. Kolejną będziemy mogli zaobserwować już niebawem.

Wieczorem 30 sierpnia Księżyc w fazie pełni będzie widoczny na południowo-wschodnim horyzoncie, 5 stopni od Saturna. Kulminacja pełni będzie mieć miejsce w nocy z środy 30 na czwartek 31 sierpnia o godzinie 3:37. Księżyc będzie wówczas w znaku Ryb. Pełnia ta nazywana jest Niebieskim Księżycem lub Superpełnią (Superksiężycem).

Superpełnia i Niebieski Księżyc – co oznaczają nazwy tej pełni?

Druga sierpniowa pełnia Księżyca będzie zarazem ostatnią pełnią tego lata. Podczas tej pełni Księżyc będzie w swoim perygeum, czyli w punkcie swojej orbity położonym najbliżej Ziemi. Położenie tak blisko naszej planety sprawi, że będzie się wydawał znacznie większy niż zwykle. Dlatego też pełnia ta nazywana jest Superksiężycem lub Superpełnią. Takie położenie Księżyca występuje średnio raz na rok. Ze względu na bliskość Ziemi, ten naturalny satelita będzie wyglądał na większego oraz jaśniejszego niż zazwyczaj.

Natomiast nazwa Niebieski Księżyc (Blue Moon) nie jest związana z kolorem tego ciała niebieskiego widocznym z Ziemi. Niebieskim Księżycem nazywamy zjawisko, gdy Księżyc wchodzi dwukrotnie w fazę pełni w przeciągu jednego miesiąca kalendarzowego. Określenie to wzięło się od angielskiego powiedzenia "raz na niebieski Księżyc" („Once In A Blue Moon”), co można przetłumaczyć na polski jako "raz na ruski rok" i odnosi się ono do częstotliwości występowania dwóch pełni Księżyca w trakcie jednego miesiąca. Bowiem takie zjawisko zdarza się dość rzadko.

Jak obserwować pełnię Księżyca?

Pełnia to faza, podczas której Księżyc znajduje się po stronie Ziemi przeciwnej w stosunku do Słońca. Wtedy tarcza Księżyca widoczna od strony Ziemi jest w pełni oświetlana przez Słońce. Pełnię Księżyca przy bezchmurnym albo lekko zachmurzonym niebie możemy zobaczyć gołym okiem. Ponadto Superksiężyc jest zawsze o wiele lepiej widoczny – podczas Superpełni może być on nawet o 17 proc. większy i 30 proc. jaśniejszy niż zazwyczaj w tej fazie, gdy jest bardziej oddalony od Ziemi.