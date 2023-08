Reklama

Grzyb goryczak żółciowy

Goryczak żółciowy jest grzybem z rodziny borowikowatych. Charakteryzuje się sporymi rozmiarami. Trzon goryczka może mieć wymiary do 15 cm długości do nawet 5 cm szerokości. Kapelusz tego grzyba również wygląda okazale i może on osiągać średnicę do 20 cm. Podobnie jak borowik szlachetny, goryczak żółciowy rośnie w lasach iglastych z przewagą drzewostanu sosnowego oraz lasach mieszanych. Rośnie od czerwca do października. Lubi gleby kwaśne. Może też rosnąć na zmurszałych pniach drzew.

Goryczak żółciowy występuje pospolicie na terenie całej Polski. Rośnie na nizinach i wyżynach oraz w niższych partiach gór. Grzyb ten jest popularny na terenie całej Europy, jak również Azji i Ameryki Północnej.

Czy goryczak żółciowy jest trujący?

Goryczak żółciowy (nazywany także gorzkim grzybkiem) nie jest grzybem trującym. Natomiast jego smak jest intensywnie gorzki co sprawia, że w Polsce jest on raczej niejadalny. Są jednak kraje, w których grzyb ten jest chętnie spożywany. W niektórych państwach, na przykład w Wietnamie jest on składnikiem popularnych dań, które są uznawane za przysmaki. W wielu regionach świata goryczak żółciowy jest grzybem docenianym zarówno ze względu na jego aromat jak również jego działanie prozdrowotne. Zawiera on bowiem wiele witamin. Mimo to w Polsce nadal nie ma zbyt wielu miłośników.

Dotychczas nie udowodniono jakichkolwiek szkodliwych działań goryczaka żółciowego na organizm człowieka. Jednak dotyczy to osób, które nie są uczulone na grzyby. Goryczak żółciowy ze względu na zawartość substancji czynnych i alkaloidów, nie powinien być spożywany przez niektóre osoby takie jak:

kobiety w ciąży i karmiące piersią

seniorzy

dzieci i młodzież poniżej 12 roku życia

osoby uczulone na grzyby

osoby z chwilowymi lub przewlekłymi chorobami układu pokarmowego.

Goryczak żółciowy jest grzybem trudnym do strawienia, więc powinien być on spożywany wyłącznie przez osoby zdrowe. W innym przypadku jego spożycie może wywołać objawy alergiczne takie jak np.: zaczerwienienie skóry, wysypka nudności, wymioty, zawroty głowy czy swędzenie skóry a nawet wstrząs anafilaktyczny.

Z jakimi grzybami może być pomylony goryczak żółciowy?

Goryczak żółciowy jest podobny nie tylko do borowika szlachetnego, który jest najbardziej pożądanym grzybem przez grzybiarzy. Bardzo często jest również mylony z niezwykle trującym gatunkiem - borowikiem szatańskim. Bardzo podobny jest do niego również jadalny koźlarz babka.

Najłatwiej jest pomylić młode owocniki goryczka żółciowego z borowikiem szlachetnym. Są one bowiem łudząco podobne. Goryczak żółciowy ma przyjemny zapach. Jednak gdy nie rozpoznamy go podczas zbierania, to dopiero po przyrządzeniu potrawy wychodzi na jaw jego bardzo gorzki smak