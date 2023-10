Reklama

Zespół kierowany przez naukowców z Wydziału Geografii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Aberystwyth w Wielkiej Brytanii dokonałprawdopodobnie przełomowego odkrycia. Według ich ustaleń, "Kamień Ołtarzowy" (ang. Altar Stone) nie pochodzi z tego samego źródła, co inne, mniejsze kamienie w pobliżu.

Stonehenge. Czym wyróżnia się "Kamień ołtarzowy"?

W naukowym artykule, opublikowanym w Journal of Archageological Science, zespół badawczy w szczegółowy sposób opisuje zdobyte niedawno nowe informacje, które obalają stuletnią teorię pochodzenia kamienia. "Kamień Ołtarzowy" jest unikalnym w całym kompleksie Stonehenge ze względu na skład jego piaskowca, który kontrastuje z magmowymi kamieniami niebieskimi, które tworzą wewnętrzny krąg. Pozostałe kamienie, gdy są mokre, mają niebieskawy odcień.

Wcześniejsze teorie sugerowały, że Altar Stone pochodzi z formacji Old Red Sandstone (powstała ok. 400 mln lat temu) w zachodniej Walii, podobnie jak inne kamienie. Głównie chodzi tu o obszar pasma górskiego Mynydd Preseli, oddalonego od Stonehenge o około 225 km. Z kolei Altar Stone może pochodzić z kamieniołomu położonego znacznie dalej.

Przełomowe odkrycie naukowców

Aby zbadać pochodzenie Kamienia ołtarzowego, naukowcy przeprowadzili specjalistyczne analizy. Z badań wynika, że jedną z istotnych cech tego kamienia jest wysoka zawartość pierwiastka o nazwie bar. To odróżnia go od innych i budzi spore wątpliwości co do pochodzenia. Jeśli teorie brytyjskich naukowców się potwierdzą, to poszukiwania pochodzenia Altar Stone rozpoczęły się właśnie na nowo.

Stonehenge. Jakie znaczenie ma kompleks?

Stonehenge to jedna z najsłynniejszych europejskich budowli megalitycznych, pochodząca z epoki neolitu i brązu. Kompleks jest położony w odległości 13 km od miasta Salisbury w hrabstwie Wiltshire, w południowej Anglii.

Stonehenge składa się z wałów ziemnych, które otaczają duży zespół stojących kamieni. Obiekt od 1986 r. wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obecny wygląd zabytku jest wynikiem prac renowacyjnych i rekonstrukcyjnych wykonanych w XX wieku. Według różnych teorii, miejsce to miało w dalekiej przeszłości służyć do odprawiania różnych rytuałów. Mówi się o pochówkach zmarłych czy miejscu kontemplacji.