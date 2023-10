Już w przyszłym tygodniu, 12 października, ma wystartować misja NASA na planetoidę "16 Psyche". Będzie to sześcioletnia podróż do protoplanety zawierającej 12 bilionów kilogramów metali. Podczas, gdy naukowcy przygotowują się do misji, finansiści zastanawiają się, czy wizyta na planetoidzie przyniesie ludzkości miliardowe zyski.

"Planetoida Psyche nie uczyni nas bogatymi" Czym jest "16 Psyche"? "16 Psyche", planetoida oddalona o prawie 500 milionów km od Ziemi, znajduje się między Marsem a Jowiszem. Ma szerokość około 226 km. Powstała prawdopodobnie we wczesnym okresie istnienia Układu Słonecznego i jest uważana za jądro planety, które pozostało po katastrofalnej kosmicznej kolizji sprzed miliardów lat. Naukowcom może dać wiedzę, jak powstają planety i jak może wyglądać jądro Ziemi. Dlaczego "16 Psyche" jest tak cenna? Planetoida "16 Psyche" może być wypełniona miliardami kilogramów metali szlachetnych, takich jak żelazo, nikiel, czy złoto. To sprawia, że może być warta więcej niż cała globalna gospodarka. Jej wartość jest szacowana na 10 tys. biliardów dolarów. Czy oznacza to, że jej eksploracja dostarczy ludzkości potężnych zysków? "Nie, wizyta NASA na asteroidzie nie uczyni nas wszystkich miliarderami" - piszą eksperci na łamach amerykańskiego Forbesa. Wyjątkowo groźna choroba zagraża Europie. To skutek rosnących temperatur Zobacz również "Planetoida Psyche nie uczyni nas bogatymi" Nawet jeżeli w składzie planetoidy potwierdzi się duża zawartość metali szlachetnych, to nie ma żadnej możliwości, by sprowadzić te złoża na Ziemię. "Zrobiłam te obliczenia opierające się na szacunkowej zawartości metali w niezwykle gęstej strukturze planetoidy. To świetny nagłówek, ale niestety nie mamy żadnej technologii, aby sprowadzić ją na Ziemię. Psyche nigdy nie uczyni nas bogatymi. Jest zbyt daleko" - mówi Lindy Elkins-Tanton, główna badaczka "16 Psyche" z Arizona State University. Dodaje jednak, że istnieją inne metalowe obiekty w Układzie Słonecznym bliżej Ziemi, o których ludzie mogą myśleć w przyszłości. Zdaniem ekspertów, nawet gdyby metale udało się przewieźć na Ziemię, to taka ich ilość mogłaby spowodować krach na rynku, ponieważ przestałyby być cokolwiek warte. Anna Rogalska