Miliarderowi udało się wynająć Teatro Massimo, największą operę we Włoszech i jedną z największych w Europie. Na tym nie koniec. Japończyk wynajął również teatr Politeama. Jak pisze Daily Mail, miliarderposunął się nawet do zamówienia dodatkowych, niestandardowych miejsc siedzących, aby jego goście mogli tańczyć i zjeść obiad w 132-letniej instytucji, za zgłoszoną cenę 37 000 euro.

Miliarder ściąga do Palermo prawie 1,5 tys. gości

Nakajima nie szczędzi sobie wydatkó z okazji urodzin. W sumie zakwateruje… 1400 gości, którzy spędzą ten czas zarówno w pięciogwiazdkowejVilla Igiea przy plaży w Palermo, jak i w Grand Hotel et des Palmes, zaledwie kilka kilometrów dalej. "Miał ich nakarmić bankietem przygotowanym przez znanego szefa kuchni i zabawić koncertem Matteo Bocellego, syna legendarnego tenora Andrei Bocellego, a także występem Don Giovanniego pod batutą uznanego Riccardo Mutiego, który Mówi się, że jest bliskim przyjacielem solenizanta" - czytamy w artykule dailymail.co.uk.

Portal opisuje, że miliardera zaprowadzono do ekskluzywnej loży w Teatro Massimo, przy pomocy kilku osób. Miał się ocierać się o kilku lokalnych polityków przed występem i po nim. Z kolei jego przyjaciół i rodzinę widziano jak pozowali do zdjęć poza obiektem. Zaraz po występie powiedział zaś włoskim mediom: Palermo jest piękne.

"Wszystko ma swoje granicę"

Plan japońskiego miliardera na imprezę marzeń nie do końca jednak się ziścił. "Przygotowania do wielkiego niedzielnego bankietu zostały zerwane po ujawnieniu, że znany szef kuchni, którego zatrudnił do obsługi gości, przebywa w areszcie domowym za rzekomą sprzedaż narkotyków w swojej restauracji w Palermo" - pisze dziennik. Miliarder już wcześniej planował imprezę w Palermo, jednak wówczas - w 2020 roku - plany pokrzyżowała pandemia.

Mimo prestiżu, jaki przyniesie wizyta azjatyckiego bogacza włoskiemu Palermo, gubernator Sycylii, Renato Schifani, nie jest zadowolony z tego, że miliarder wynajmuje tak wiele instytucji kulturalnych. Jestem osobą liberalną, która zawsze była otwarta na sektor prywatny, ale wszystko ma swoje granice - powiedział włoskim mediom. Dodał, że martwi się, że tak szybkie zatrudnienie przez Nakajimę tak wielu instytucji może sprawić, że inne ultrabogate osoby zrobią to samo. W ten sposób otwieramy bezprecedensowe okno, które może sprawić, że inne osoby prywatne zwrócą się o podobne traktowanie – stwierdził.

Kim jest Kaoru Nakajima?

Kaoru Nakajima to magnat finansowy. Awansował po szczeblach kariery AmWay, firmy zajmującej się marketingiem wielopoziomowym, gdy w 1979 roku rozszerzyła ona swoją działalność na Japonię. Dorobił się fortuny po sprzedaży swoich udziałów w firmie, a następnie otworzył własne firmy MLM. Firma AmWay zajmuje się sprzedażą artykułów gospodarstwa domowego i kosmetyków oraz przekonuje klientów do zostania płatnymi dystrybutorami tych produktów.

Nakajima stał się jednym z symboli firmy. W latach 90. przeszedł do Amwaya, podwajając sprzedaż swojej grupy liczącej około 750 000 dystrybutorów. Moja przyszłość jest tak jasna, że ​​aż przerażająca – mówił w rozmowie z dziennikarzami.