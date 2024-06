Dwóch aktywistów należących do ruchu "Just Stop Oil" pokryło Stonehenge pomarańczowym proszkiem.

Atak na Stonehenge

Domagają się, aby przyszły rząd Wielkiej Brytanii zobowiązał się do współpracy z innymi rządami w celu uzgodnienia sprawiedliwego planu zakończenia wydobycia i spalania ropy, gazu i węgla do 2030 roku.

W środę koło godziny 12, dwóch aktywistów rozpoczęło spryskiwanie ikonicznych skał na starożytnym miejscu w pobliżu Salisbury. Dzisiaj tysiące osób mają świętować przesilenie letnie w tym meisjcu.

Oswidczenie "Just Stop Oil"

"Rząd Wielkiej Brytanii oczekujący na działanie zobowiązał się do wdrożenia pierwotnego postulatu ruchu ‘brak nowej ropy i gazu’. Jednak wszyscy wiemy, że to nie wystarczy. Kontynuowanie spalania węgla, ropy i gazu spowoduje śmierć milionów ludzi. Musimy się zjednoczyć, aby bronić ludzkości lub ryzykujemy wszystko. Dlatego ruch "Just Stop Oil" domaga się, aby nasz następny rząd podpisał wiążący traktat w celu stopniowego wycofania paliw kopalnych do 2030 roku.

Jednym z uczestników tej kontrowersyjnej akcji była Niamh Lynch, 21-letnia studentka z Oxfordu, która powiedziała: Stonehenge w przesileniu letnim to świętowanie natury - ale spójrzcie, w jakim jest stanie! Wszyscy mamy prawo do życia wolnego od cierpienia, ale kontynuowane spalanie ropy, węgla i gazu prowadzi do śmierci i cierpienia w niespotykanej skali.

Nadszedł czas, abyśmy zastanowili się, jakie dziedzictwo pozostawimy naszej cywilizacji - dodała.

Nagranie z kontrowesyjnej akcji

Dwie osoby podjęły działania dzień przed przesileniem letnim, żądając od przyszłego rządu podpisania prawnie wiążącego traktatu mającego na celu stopniowe wycofywanie paliw kopalnych do 2030 r. - napisali aktywiści umeiszczając nagranie z akcji w serwisie X.