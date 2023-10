Naukowcy odkryli istnienie korelacji między cholesterolem HDL a demencją. Na ten moment nie można jednak stwierdzić, czy wysoki lub niski poziom lipidów jest jej przyczyną. W badaniu wzięło udział ponad 184 tys. dorosłych, których średni wiek wynosił 70 lat. Naukowcy śledzili, w jaki sposób zmieniały się zachowania zdrowotne osób oraz rozwój demencji w okresie 13 lat. W tym czasie zachorowało na nią 25 tys. uczestników badania. Wcześniej wszystkie osoby zostały podzielone na 3 grupy, uwzględniające ich poziom HDL oraz inne czynniki zwiększające ryzyko demencji, m.in. ciśnienie krwi, choroby serca, cukrzycę i częstotliwość spożywania alkoholu.

Ile powinien wynosić "dobry" cholesterol?

Norma HDL dla kobiet wynosi 50 mg/dl, zaś dla mężczyzn 40 mg/dl. Średni poziom dobrego cholesterolu w badaniu wyniósł 53,7 mg/dl. Okazało się, że osoby, u których poziom odbiegał od powyższych wartości były bardziej narażone na wystąpienie demencji w trakcie badania. Co ciekawe, dotyczyło to zarówno zbyt wysokich, jak i zbyt niskich wartości. Uczestnicy z cholesterolem co najmniej 65 mg/dl byli o 15 proc. bardziej narażeni na wystąpienie choroby. Z kolei u osób z najniższym poziomem (od 11 do 41 mg/dl) to ryzyko było większe o 7 proc., w porównaniu ze środkową grupą.

W jaki sposób podwyższony cholesterol HDL może nam szkodzić?

Naukowcy byli zaskoczeni wynikami. Okazuje się bowiem, że cholesterol HDL może być wykorzystywany przez organizm w różny sposób. Duże znaczenie ma także to w jakim miejscu ciała jest przechowywany. Wysoki poziom tych lipidów może wpływać na usztywnienie żył oraz tętnic. To z kolei przekłada się na zwiększenie ryzyka zaburzeń poznawczych. Należy dodać, że udar jest jednym z głównych czynników wystąpienia demencji.

Wysoki cholesterol HDL w mózgu działa zupełnie inaczej niż ogólnoustrojowy. Okazuje się, że jeśli jest go zbyt dużo, może powodować stan zapalny. Ten zaś skłania mózg do wytwarzania amyloidów, czyli złogów, które uszkadzają narządy i tkanki. Warto zaznaczyć, że naukowcy nie znaleźli powiązania między “złym” cholesterolem LDL a ryzykiem choroby, znanej również jako zespół otępienny.

Badania nad "dobrym" cholesterolem będą kontynuowane

Inne niedawno przeprowadzone badanie wykazało związek między genami, które mają odpowiadać za wysoki poziom cholesterolu HDL a genami predysponującymi do demencji. Na ten moment konieczne są dalsze ustalenia, które pozwolą lepiej zrozumieć to zagadnienie. Jest jednak szansa, że w przyszłości "dobry" cholesterol może być modyfikowalnym czynnikiem ryzyka demencji, nawet u starszych osób.