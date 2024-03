Już wkrótce miłośnicy niebiańskich spektakli będą mieli na co popatrzeć. Niegdyś ten widok traktowano jako zły omen czy wróżbę wielkiego nieszczęścia. Dziś co jakiś czas cieszy tych mniej i bardziej zapalonych obserwatorów zjawisk astronomicznych. Kiedy dokładnie możemy spodziewać się tego niecodziennego widoku i czy będzie można zobaczyć go, będąc w Polsce?