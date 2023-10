Wiele wskazuje na to, że pułap 1,5 st. C w stosunku do średniej przedprzemysłowej (lata 1850–1900) sforsujemy w tym roku - mówi DGP prof. Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, przewodniczący komitetu ds. kryzysu klimatycznego przy prezydium Polskiej Akademii Nauk.

"Prawdopodobieństwo znacznie wzrosło"

Jeden z czołowych polskich specjalistów i popularyzatorów w zakresie nauk o klimacie zwraca uwagę, że już dane z pierwszych ośmiu miesięcy dawały niemal pewność, że zanotujemy najcieplejszy rok w historii pomiarów, a prawdopodobieństwo przekroczenia bariery 1,5 st. przekraczało 50 proc. A po rekordowo ciepłym wrześniu to prawdopodobieństwo znacznie wzrosło - podkreśla ekspert.

