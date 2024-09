Według badania przeprowadzonego przez naukowców z węgierskiego Uniwersytetu Eötvösa Lóranda, pierwszą oznaką prawdziwego "talentu" psa jest jego zdolność do zapamiętywania nazw setek przedmiotów.

Jakie cechy charakteryzują naprawdę inteligentne psy?

Aby pies mógł być uznany za naprawdę "utalentowanego", musi również potrafić pamiętać niektóre z tych nazw przez co najmniej dwa lata.

Które psy mają najbardziej rozwiniętą pamięć?

Badania pokazują, że Border Collie mają największe szanse na posiadanie takich "specjalnych umiejętności". Dotychczasowe badania wykazały, że niewielka liczba psów ma unikalną zdolność zapamiętywania nazw wielu przedmiotów. Badania objęły niewielką grupę Border Collie, które potrafią pamiętać niektóre z nazw przedmiotów przez co najmniej dwa lata.

Dr Claudia Fugazza, kierująca zespołem badawczym, podkreśliła: Wiemy, że psy mogą pamiętać wydarzenia przez co najmniej 24 godziny i zapachy przez rok, ale to pierwsze badanie pokazujące, że niektóre utalentowane psy mogą pamiętać słowa przez co najmniej dwa lata.

Co mówią wyniki badań o pamięci zwierząt?

W ramach badania analizowano zachowanie pięciu Border Collie - Gaia, Maxa, Whiskiego, Squalla i Rico. Psy te nauczyły się nazw wielu zabawek i były testowane ponownie po dwóch latach. Cztery z pięciu psów zapamiętały nazwy od 60 do 75 procent zabawek, z Gaią na czołowej pozycji.

Jako grupa, wyniki psów wyniosły średnio 44 procent poprawnych odpowiedzi, co znacząco przekracza poziom losowości. Dr Shany Dror, główny badacz, zauważył: Po dwóch latach, mimo że właściciele zgubili kilka zabawek, psy nie miały problemu z przypomnieniem sobie ich nazw.

Badania te są częścią projektu Genius Dog Challenge. Naukowcy zachęcają właścicieli psów, którzy uważają, że ich pupile znają wiele nazw zabawek, do skontaktowania się z nimi za pośrednictwem strony projektu. Dr Fugazza dodała, że "wyniki obecnego badania nie mogą być generalizowane na inne psy, ponieważ testowaliśmy tylko psy GWL, które wykazują szczególny talent do przyswajania nazw przedmiotów".