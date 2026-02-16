W wywiadzie dla Deutschlandfunk Johann Wadephul wezwał europejskie kraje NATO do zwiększenia wydatków na obronność. Skupił się w tym kontekście szczególnie na Francji.

Szef MSZ Niemiec: Wysiłki Francji są niewystarczające

Niestety, wysiłki podejmowane dotąd we Francji są niewystarczające – ocenił. - Musimy zrealizować poziom wydawania 5 proc. PKB na obronność. My w Niemczech realizujemy dojście do tego celu, nasze budżety i średniookresowe planowanie finansowe to umożliwiają – zapewnił minister.

Reklama

Zgodnie z danymi resortu obrony Niemcy do 2029 r. zamierzają przeznaczać na obronność 3,5 proc. PKB.

O prezydencie Macronie Wadephul powiedział, że "słusznie mówi on o dążeniu do europejskiej suwerenności". Jednocześnie – w ocenie Wadephula – brak jest wystarczających działań ze strony Francji.

Szef MSZ Niemiec: Na świecie jest wystarczająco dużo broni atomowej

Reklama

W kontekście europejskiego odstraszania nuklearnego Wadephul powiedział, że "na świecie jest wystarczająco dużo broni atomowej i musimy bardzo poważnie zastanowić się, czy rzeczywiście potrzebujemy wciąż nowych, dodatkowych zasobów". Wyraził przekonanie, że nikt w Waszyngtonie nie kwestionuje nuklearnego parasola ochronnego Stanów Zjednoczonych nad Europą.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że rozpoczął rozmowy Macronem na temat europejskiego odstraszania nuklearnego. Już w 2020 roku Paryż proponował Berlinowi ściślejszą współpracę w zakresie odstraszania nuklearnego opartego na francuskiej broni atomowej. Ówczesna kanclerz RFN Angela Merkel oraz jej następca Olaf Scholz podchodzili do tej sprawy sceptycznie.